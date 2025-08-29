वैष्णो देवी रूट पर लैंडस्लाइड: मुजफ्फरनगर के 6 श्रद्धालुओं की मौत, कई लापता, जानिए डिटेल

जम्मू-कश्मीर के वैष्णो देवी रास्ते (कटरा) पर हुए लैंडस्लाइड हादसे ने यूपी के मुजफ्फरनगर में मातम फैला दिया है. इस हादसे में जिले के 6 लोगों की मौत हो गई. कई लोग घायल हैं और कुछ लापता बताए जा रहे हैं. जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनके घरों में चीख-पुकार मची है. स्थानीय प्रशासन उनके संपर्क में बना हुआ है.

बता दें कि यह घटना जम्मू में माता वैष्णो देवी के रास्ते पर हुए लैंडस्लाइड के कारण हुई. इस हादसे में मुजफ्फरनगर जिले के 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र के रामलीला टिल्ला निवासी कार्तिक की मौत की सूचना पहले ही मिल गई थी. अब रामपुरी मोहल्ले से गए 23 लोगों की एक ग्रुप भी इस हादसे का शिकार हो गया. इस ग्रुप के 5 लोगों की मौत हो चुकी है, कई घायल हैं और कुछ लोग लापता हैं. इस तरह मुजफ्फरनगर से कुल 6 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है.

पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने गुरुवार को पीड़ित परिवारों से मुलाकात की. उन्होंने बताया कि कल तक सिर्फ कार्तिक की मौत की खबर थी, लेकिन अब पता चला है कि रामपुरी मोहल्ले के पांच और लोग इस हादसे में मारे गए हैं. इस टोली में शामिल रामवीरी और उनकी बेटी अंजलि की भी मौत हो गई है.

रामपुरी मोहल्ले के रहने वाले संदीप कुमार ने बताया कि इस हादसे में उनकी भाभी रामवीरी (48) और भतीजी अंजलि (22-23) की मौत हो गई है. उनकी वैष्णो देवी यात्रा पर जाने के तीन दिन बाद यह हादसा हुआ. संदीप ने बताया कि कटरा पहुंचने के बाद आखिरी बार उनसे फोन पर बात हुई थी. उन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि उनके परिवार के लोगों को वापस लाया जाए, चाहे वे मृत हों, घायल हों या सही सलामत.

23 लोगों के इस ग्रुप में एक परिवार के पांच सदस्य भी गए थे. परिवार के बुजुर्ग देशराज सिंह ने बताया कि उनके परिवार के दो बच्चे- अनंत कुमार और दीपेश कुमार अभी भी लापता हैं. उन्होंने बताया कि हादसे में उनके बेटे अजय कुमार और पोती पूर्वी के पैर खराब हो गए हैं. वे सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि उनके लापता बच्चों को ढूंढने में मदद की जाए और उनके परिवार को सुरक्षित घर वापस लाया जाए.

