झांसी: पत्नी, साली और उसके प्रेमी ने मिलकर रची हत्या की साजिश, पत्थर से कुचलकर मार डाला

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में रविवार को मिले युवक के खून से लथपथ शव के मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है. चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या की साजिश मृतक की पत्नी, साली और साली के प्रेमी ने मिलकर रची थी. धोखे से बुलाकर युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई थी.

जंगल में मिला था शव

रविवार को बबीना थाना क्षेत्र के ग्राम सफा के जंगल में एक युवक का शव बरामद हुआ था. मृतक का चेहरा बुरी तरह पत्थर से कुचला गया था. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू की और जल्द ही मृतक की पहचान कर ली.

पत्नी और साली पर शक

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान ओम प्रकाश रायक्वार निवासी बराठा थाना बड़ागांव झांसी के रूप में हुई. करीब 12 साल पहले उसने मध्य प्रदेश के निवाड़ी की रहने वाली जयकुंवर से भागकर शादी की थी. दोनों कुछ साल दिल्ली में रहे और फिर झांसी लौटकर बस गए. ओम प्रकाश सुलभ कॉम्पलेक्स में नौकरी करता था. इसी दौरान उसकी पत्नी की बहन हरदेवी का भी वहां आना-जाना रहता था और ओम प्रकाश के उससे संबंध बन गए.

साजिश बनाकर की हत्या

जब इस रिश्ते की जानकारी जयकुंवर और हरदेवी के प्रेमी अमर सिंह निवासी सफा गांव को हुई तो दोनों गुस्से में आ गए. ओम प्रकाश का अपनी पत्नी से पहले भी विवाद और मारपीट होती रहती थी. इसी नाराजगी के चलते जयकुंवर, उसकी बहन हरदेवी और अमर सिंह ने मिलकर ओम प्रकाश को रास्ते से हटाने की योजना बनाई. इसके तहत उसे धोखे से गांव बुलाया गया और फिर पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई.

पुलिस ने पकड़े आरोपी

हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने मृतक की पत्नी जयकुंवर, साली हरदेवी और उसके प्रेमी अमर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. झांसी की इस वारदात ने न सिर्फ इलाके में सनसनी फैला दी है बल्कि रिश्तों के नाम पर रची गई इस खौफनाक साजिश ने सभी को चौंका दिया है.

