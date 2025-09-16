scorecardresearch
 

Feedback

झांसी: पत्नी, साली और उसके प्रेमी ने मिलकर रची हत्या की साजिश, पत्थर से कुचलकर मार डाला

झांसी में युवक ओम प्रकाश की हत्या का खुलासा 24 घंटे में हुआ. पुलिस जांच में सामने आया कि साजिश उसकी पत्नी जयकुंवर, साली हरदेवी और उसके प्रेमी अमर सिंह ने मिलकर रची थी. धोखे से बुलाकर पत्थर से कुचलकर हत्या की गई. पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

Advertisement
X
मृतक का चेहरा बुरी तरह पत्थर से कुचला गया था. (Photo: Screengrab)
मृतक का चेहरा बुरी तरह पत्थर से कुचला गया था. (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में रविवार को मिले युवक के खून से लथपथ शव के मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है. चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या की साजिश मृतक की पत्नी, साली और साली के प्रेमी ने मिलकर रची थी. धोखे से बुलाकर युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई थी.

जंगल में मिला था शव
रविवार को बबीना थाना क्षेत्र के ग्राम सफा के जंगल में एक युवक का शव बरामद हुआ था. मृतक का चेहरा बुरी तरह पत्थर से कुचला गया था. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू की और जल्द ही मृतक की पहचान कर ली.

पत्नी और साली पर शक
पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान ओम प्रकाश रायक्वार निवासी बराठा थाना बड़ागांव झांसी के रूप में हुई. करीब 12 साल पहले उसने मध्य प्रदेश के निवाड़ी की रहने वाली जयकुंवर से भागकर शादी की थी. दोनों कुछ साल दिल्ली में रहे और फिर झांसी लौटकर बस गए. ओम प्रकाश सुलभ कॉम्पलेक्स में नौकरी करता था. इसी दौरान उसकी पत्नी की बहन हरदेवी का भी वहां आना-जाना रहता था और ओम प्रकाश के उससे संबंध बन गए.

सम्बंधित ख़बरें

बुजुर्ग व्यक्ति लड़की को गोद में उठाकर अंधेरी जगह ले जाते देखा जा रहा है. (Photo: Screengrab)
गेहूं पिसाने आई लड़की से बुजुर्ग दुकानदार ने की रेप की कोशिश, VIDEO वायरल 
An old man lost his life in a fight of 120 rupees
120 रुपये को लेकर पिता और बेटे में हो रहा था विवाद, झगड़ा सुलझाने गए दादा को पोते ने मार डाला 
झांसी में खाद की किल्लत से किसान परेशान 
खाद केंद्र पर लाइन में लगे किसान. (Photo: Ajay Jha/ITG)
झांसी में गहराया खाद संकट, रात से लाइन में लगने के बावजूद भी किसान लौट रहे खाली हाथ 
शख्स ने पत्नी पर चाकू से किया हमला 
Advertisement

साजिश बनाकर की हत्या
जब इस रिश्ते की जानकारी जयकुंवर और हरदेवी के प्रेमी अमर सिंह निवासी सफा गांव को हुई तो दोनों गुस्से में आ गए. ओम प्रकाश का अपनी पत्नी से पहले भी विवाद और मारपीट होती रहती थी. इसी नाराजगी के चलते जयकुंवर, उसकी बहन हरदेवी और अमर सिंह ने मिलकर ओम प्रकाश को रास्ते से हटाने की योजना बनाई. इसके तहत उसे धोखे से गांव बुलाया गया और फिर पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई.

पुलिस ने पकड़े आरोपी
हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने मृतक की पत्नी जयकुंवर, साली हरदेवी और उसके प्रेमी अमर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. झांसी की इस वारदात ने न सिर्फ इलाके में सनसनी फैला दी है बल्कि रिश्तों के नाम पर रची गई इस खौफनाक साजिश ने सभी को चौंका दिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement