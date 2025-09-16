scorecardresearch
 

पत्नी ने पति के पेट में कैंची घोंप किया लहूलुहान, इस वजह से दोनों में चल रहा विवाद

एटा जिले के अलीगंज क्षेत्र में पति-पत्नी का विवाद हिंसक हो गया. कहासुनी के बाद पत्नी ने कैंची से पति के पेट में वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. परिजन उसे मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां हालत नाजुक होने पर हायर सेंटर रेफर किया गया. लंबे समय से दंपति के बीच विवाद कोर्ट में विचाराधीन है. पुलिस जांच कर रही है.

घायल ने बताया कि पत्नी के साथ उसका लंबे समय विवाद चल रहा है. (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पति-पत्नी के बीच चल रहा विवाद अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है. मामूली कहासुनी के बाद गुस्से में पत्नी ने पति पर कैंची से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. युवक की हालत नाजुक होने पर उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है.

मामला थाना अलीगंज क्षेत्र का है. जानकारी के अनुसार देर रात पति जब बाजार से घर लौटा तो किसी बात को लेकर उसका पत्नी से विवाद शुरू हो गया. दोनों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि पत्नी ने अचानक घर में रखी कैंची उठाई और पति के पेट में वार कर दिया. हमले के बाद युवक लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा.

शोरगुल सुनकर परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आनन-फानन में घायल को एटा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया. फिलहाल युवक की हालत गंभीर बनी हुई है.

क्या थी झगड़े की वजह?
बताया जा रहा है कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है. इसी तनाव के कारण अक्सर दोनों में झगड़े होते रहते थे. लेकिन इस बार विवाद इतना बढ़ गया कि यह जानलेवा हमले तक पहुंच गया.

पति का क्या कहना है?
घायल युवक ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पत्नी से उसका कई सालों से मनमुटाव चल रहा है और आए दिन घर में विवाद होते रहते हैं. उसने कहा कि इस बार झगड़ा अचानक इतना बढ़ गया कि पत्नी ने जान से मारने की कोशिश कर दी.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की तहकीकात की जा रही है और घायल के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

