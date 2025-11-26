चचेरे भाई की शादी में अपर्णा यादव के साथ नजर आए अखिलेश, समारोह में पहुंचे कई राजनेता

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन यादव की शादी का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के इटावा स्थित सैफई में भव्यता के साथ संपन्न हुआ. इस समारोह में अखिलेश यादव के साथ अपर्णा यादव और प्रतीक यादव भी एक साथ दिखे. दुल्हन सेरिंग ने आर्यन को वरमाला पहनाई.

सेरिंग लद्दाख की रहने वाली हैं. यह कार्यक्रम सैफई महोत्सव पंडाल में आयोजित किया गया, जहां हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी. इस शाही शादी में समाजवादी परिवार और लद्दाख के परिवार के सदस्य एक मंच पर मौजूद रहे.

सैफई महोत्सव पंडाल में संपन्न हुए इस शादी समारोह में वरमाला की रस्म अदा की गई. वर-वधू को आशीर्वाद देने के लिए अखिलेश यादव, डिंपल यादव, प्रो. रामगोपाल यादव और शिवपाल सिंह यादव मौजूद रहे. अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के भी शामिल होने से समाजवादी परिवार की एकजुटता दिखी.

शादी में दिखी परिवार की एकजुटता

अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन यादव की शादी का यह कार्यक्रम इटावा के सैफई में आयोजित किया गया था. शादी के इस मौके पर मंच पर अखिलेश यादव, डिंपल यादव, प्रो. रामगोपाल यादव और शिवपाल सिंह की मौजूदगी ने एक बार फिर पूरे समाजवादी परिवार की एकजुटता को दर्शाया. क्षेत्र से हजारों की संख्या में भीड़ भी इस समारोह में उमड़ी.

दो संस्कृतियों का संगम

विवाह कार्यक्रम के दौरान मंच पर परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे. मंच के एक तरफ दुल्हन सेरिंग का परिवार अपने लद्दाख के परंपरागत पोशाक पहने हुए उपस्थित था, जिसने समारोह में सांस्कृतिक रंग घोल दिया. वहीं, मंच की दूसरी तरफ समाजवादी परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे. लद्दाख की सेरिंग और आर्यन का यह अंतर-सांस्कृतिक विवाह आकर्षण का केंद्र बना.

राजनेताओं का रहा जमावड़ा...

शादी प्रोग्राम में बड़ी तादाद में सांसद और विधायक भी सैफई पहुंचे, जिससे समारोह का महत्व और बढ़ गया. सपा सांसद अफजाल अंसारी, मोहिबुल्लाह नदवी समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता-विधायक और कार्यकर्ता इस विवाह में शामिल हुए. खास बात यह रही कि योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी इस शादी में पहुंचे, जिनका अखिलेश यादव ने स्वागत किया और उन्हें अन्य मेहमानों से मिलवाया.

