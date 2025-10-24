scorecardresearch
 

प्रयागराज: सिविल लाइन इलाके में धारदार हथियार से पत्रकार की हत्या, आरोपी का पुलिस के साथ एनकाउंटर

प्रयागराज में हर्ष होटल के पास पत्रकार लक्ष्मी नारायण सिंह पर धारदार हथियार से हमला किया गया. गंभीर हालत में अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पत्रकार लक्ष्मी नारायण पर हमला होने के बाद उन्हें स्वरूप रानी हॉस्पिटल ले जाया गया था. (Photo: Pankaj Srivastav/ITG)
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर के पॉश इलाके सिविल लाइन्स में गुरुवार देर शाम बदमाशों ने एक पत्रकार को निशाना बनाया. 54 साल के पत्रकार लक्ष्मी नारायण सिंह उर्फ ​​पप्पू पर सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन क्षेत्र के हर्ष होटल के पास अज्ञात हमलावरों ने चाकुओं से पेट में कई वार किए. 

धूमनगंज थाना क्षेत्र के शकुंतला कुंज कॉलोनी के रहने वाले LN सिंह को लहूलुहान हालत में मेडिकल कॉलेज के एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान ट्रामा सेंटर में उनकी मौत हो गई.

हत्या के बाद पुलिस ने एक आरोपी विशाल को मुठभेड़ के दौरान घायल कर दिया. विशाल के पैर में गोली लगी है और उसे एसआरएन अस्पताल के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है. इस मामले में विशाल और साहिल का नाम सामने आया है. पुलिस की टीम दूसरे आरोपी साहिल की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है.

चाकू से हमला और मौत...

पत्रकार लक्ष्मी नारायण सिंह पर देर शाम हमलावरों ने चाकू से कई वार किए, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गए. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (एडीपीसी) पुष्कर वर्मा ने बताया कि सिंह को गंभीर चोटें आईं थीं. उन्हें स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. वे पूर्व हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह के भतीजे थे.

मुठभेड़ में एक आरोपी घायल

पुलिस को हमले की सूचना मिलते ही कार्रवाई शुरू की गई. एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉ अजय पाल शर्मा ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया था. पुलिस ने विशाल नाम के एक आरोपी को मुठभेड़ के दौरान घायल कर दिया और उसे एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया. पुलिस के मुताबिक, विशाल और साहिल अपराधी किस्म के हैं और ठेले वालों से अवैध वसूली करते हैं.

यह भी पढ़ें: 'सऊदी में फंस गया हूं, रेगिस्तान में ऊंट चरवाया जा रहा', प्रयागराज के युवक ने रोते हुए बनाया VIDEO, वतन वापसी की लगाई गुहार

हत्या की वजह और कानून व्यवस्था पर सवाल

पुलिस ने बताया कि मौके पर पूछताछ में मिली जानकारी के मुताबिक, पत्रकार और आरोपी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद हत्या कर दी गई. हत्या की असली वजह अभी तक साफ नहीं हो सकी है. पुलिस दूसरे आरोपी साहिल और इनके अन्य साथियों की तलाश कर रही है. दो दिन पहले धूमनगंज के मुंडेरा चुंगी पर भी एक रोडवेज बस ड्राइवर की ईंट मार कर हत्या कर दी गई थी, जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं.

परिजनों की सख्त कार्रवाई की मांग

मृतक पत्रकार के परिजनों ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पुष्कर वर्मा ने बताया कि पुलिस टीम हमलावरों की पहचान करने के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है.

