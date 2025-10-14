scorecardresearch
 

'आजम खान जैसे जननेता की यूपी को जरूरत', बोले अरविंद राजभर; सुभासपा जॉइन करने का दिया ऑफर

सुभासपा महासचिव अरविंद राजभर ने सपा नेता आजम खान को बड़ा ऑफर दिया है. उन्होंने कहा कि आजम खान जैसे जन नेता की प्रदेश को जरूरत है और पिताजी (ओमप्रकाश राजभर) के ठीक होते ही वे उनसे रामपुर जाकर मुलाकात करेंगे. उन्होंने आजम खान को सुभासपा में आने पर बहुत बड़ा सम्मान देने की बात कही.

अरविंद राजभर और आजम खान (फाइल फोटो)
अरविंद राजभर और आजम खान (फाइल फोटो)

उत्तर प्रदेश के बलिया में सुभासपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर ने सपा नेता आजम खान को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि आजम खान जैसे जन नेता की प्रदेश को आवश्यकता है और हम चाहते हैं कि पिताजी (ओमप्रकाश राजभर) के ठीक होते ही रामपुर जाकर उनसे मुलाकात करें. उन्होंने यह भी कहा कि अगर आजम खान सुभासपा में आना चाहें तो उन्हें बहुत बड़ा सम्मान दिया जाएगा. 

आजम खान को खुला ऑफर

बलिया में सुभासपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर ने आजम खान की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसे नेताओं का बायकाट नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके साथ संवाद होते रहना चाहिए. उन्होंने कहा कि आजम खान धरातल पर उतरकर काम करने वाले जन नेता हैं, जिनकी उत्तर प्रदेश को आवश्यकता है. सुभासपा ने उन्हें सम्मान के साथ पार्टी में आने का खुला ऑफर दिया है. राजभर ने कहा कि वह जल्द ही रामपुर जाकर आजम खान से मुलाकात करेंगे. 

बिहार चुनाव में अकेले उतरेगी सुभासपा

बिहार चुनाव को लेकर अरविंद राजभर ने एनडीए पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि अगर एनडीए नहीं चाहता कि सुभासपा बिहार में एंट्री करे, तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे. उन्होंने कहा, "सुभासपा अकेले चुनाव लड़कर भी मजबूत वोट पा चुकी है. हम बिहार में चुनाव लड़कर यह संदेश देंगे कि एनडीए ने जो गलती की है, वह दोबारा नहीं करेगी." उन्होंने शाम को पटना पहुंचकर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने की बात कही. 

सपा पर अखिलेश को घेरा

अरविंद राजभर ने सपा पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जब आजम खान जेल में थे, तब अखिलेश यादव को उनकी चिंता नहीं थी और अखिलेश ने कहा था कि आजम खान को साइडलाइन करना है, क्योंकि वह मुस्लिम वोट के लिए सिरदर्द बन गए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि आजम खान के घर जाना सिर्फ दिखावा था. उन्होंने कहा कि आजम खान का मन समाजवादी पार्टी से भर गया है, इसलिए उन्होंने मायावती के पक्ष में बयान दिया. उन्होंने कहा कि सपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. 

