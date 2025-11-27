scorecardresearch
 

Feedback

यूपी में फाजिलनगर का नाम बदलकर अब किया जाएगा पावा नगरी... CM योगी ने की घोषणा

उत्तर प्रदेश सरकार फाजिलनगर का नाम बदलने की तैयारी में है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के महापरिनिर्वाण स्थल का नाम ‘पावा नगरी’ किया जाएगा. सरकार का कहना है कि इस परिवर्तन से इस प्राचीन स्थान की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को नई मजबूती मिलेगी.

Advertisement
X
सीएम योगी आदित्यनाथ ने की घोषणा. (File Photo: ITG)
सीएम योगी आदित्यनाथ ने की घोषणा. (File Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश सरकार ऐतिहासिक स्थल को पुनर्स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि कुशीनगर जिले के फाजिलनगर का नाम बदलकर ‘पावा नगरी’ किया जाएगा. यह निर्णय भगवान महावीर के जीवन से जुड़े इस स्थान के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए लिया गया है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भगवान महावीर का जन्म भले ही बिहार के वैशाली में हुआ था, लेकिन उनका महापरिनिर्वाण स्थल उत्तर प्रदेश के फाजिलनगर, जिसे प्राचीन ग्रंथों में पावागढ़ के रूप में वर्णित किया गया है, में स्थित है. इतिहास और जैन परंपरा में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होने के बावजूद आधुनिक समय में यह नाम अपनी पहचान खोता जा रहा था. इसी कारण सरकार ने इस ऐतिहासिक स्थान को उसकी प्राचीन विरासत से जोड़ने का फैसला किया है.

यह भी पढ़ें: UP में उठी शाहजहांपुर का नाम बदलने की मांग, MP की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती कर गईं CM योगी से नई गुजारिश

सम्बंधित ख़बरें

Why BJP changes names of cities in double engine government
नाम बदलने के आरोपों पर CM योगी का पलटवार 
Islampur is now Ishwarpur! Debate over name changes in Maharashtra.
महाराष्ट्र में शहरों के नाम बदलने पर सियासी घमासान, इस्लामपुर अब ईश्वरपुर 
(Photo: Representational)
दिल्ली में इन तीन मेट्रो स्टेशनों के नाम बदले, रेखा सरकार ने किया ऐलान 
राम मंदिर में पूजा करते सीएम योगी आदित्यनाथ (Photo : ITG)
अयोध्या में चार प्रमुख द्वारों के नाम बदले, रामनगरी के लिए सीएम योगी का नया प्लान  
amit shah maharashtra aurangabad ahmednagar name change
'हमने औरंगाबाद और अहमदनगर का नाम बदला, औरंगजेब के अनुयायियों में हिम्मत नहीं', बोले अमित शाह 

सीएम योगी ने कहा कि पावा नगरी का नाम जैन धर्म के अनुयायियों के बीच लंबे समय से प्रचलन में रहा है और इसे धार्मिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किए जाने की भी योजना है. उनका कहना है कि नाम परिवर्तन के बाद यहां से जुड़े धार्मिक स्थलों के संरक्षण, विकास और पर्यटन सुविधाओं को विस्तार देने पर विशेष जोर दिया जाएगा.

Advertisement

सरकार का मानना है कि इससे न केवल जैन समुदाय की आस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि फाजिलनगर अब प्रस्तावित पावा नगरी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक पर्यटन के मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी. नाम बदलने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है. जल्द ही सभी प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement