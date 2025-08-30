scorecardresearch
 

मंच से जिंदगी का आखिरी संबोधन, भाषण देते-देते UP के पूर्व मुख्य सचिव डॉ. शम्भू नाथ का निधन

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव व वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉ. शम्भू नाथ का शनिवार शाम लखनऊ के हिंदी संस्थान में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के दौरान निधन हो गया. मंच से संबोधन करते समय अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और वे गिर पड़े.

डॉ. शम्भूनाथ शनिवार शाम पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए थे- (Photo: Representational)
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव व वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉ. शम्भू नाथ का शनिवार शाम पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के दौरान निधन हो गया. हिंदी संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में वह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे.

मंच से संबोधन के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और वह मंच पर ही गिर पड़े. डॉक्टरों ने जांच कर बताया कि हृदय गति रुकने से उनका निधन हुआ है.

कार्यक्रम में पहले जहां तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी, वहीं अचानक घटी इस घटना से अफरा-तफरी मच गई. दर्शक और आयोजक स्तब्ध रह गए और कार्यक्रम का माहौल शोकसभा में बदल गया.

बता दें कि डॉ. शम्भू नाथ का प्रशासनिक करियर बेहद गौरवपूर्ण रहा. राजनाथ सिंह के मुख्यमंत्री कार्यकाल में वे प्रमुख सचिव रहे. साहित्य के प्रति गहरी रुचि रखने वाले डॉ. शम्भूनाथ उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के अध्यक्ष भी रहे. उनकी असामयिक विदाई साहित्य और प्रशासन, दोनों क्षेत्रों के लिए अपूरणीय क्षति है.

---- समाप्त ----
