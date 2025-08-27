scorecardresearch
 

चोरी के शक में 15 साल के लड़के को खंभे से बांधकर पीटा, वीडियो वायरल हुआ तो मचा हड़कंप

एटा के एक गांव में 15 साल के लड़के को चोरी के शक में खंभे से बांधकर पीटा गया. घटना का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने तीन आरोपियों सुनील, सूरज और अनूप के खिलाफ मामला दर्ज किया. परिवार की शिकायत पर कार्रवाई शुरू हुई.

15 साल के लड़के को खंभे से बांधकर पीटा (Photo: AI Image)
15 साल के लड़के को खंभे से बांधकर पीटा (Photo: AI Image)

उत्तर प्रदेश में एटा के एक गांव से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है. यहां एक  15 साल के लड़के को चोरी के शक में खंभे से बांधकर पीटा गया. घटना का वीडियो सामने आने के बाद चर्चा का विषय बन गया और पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया.

वीडियो में, लड़के के पैर रस्सी से बंधे हुए और खंभे से बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं और उसे लगातार पीटा जा रहा है. सूत्रों के अनुसार, लड़के ने एक ई-रिक्शा उधार लिया था और उसका इस्तेमाल जंगल से लकड़ियां लाने के लिए किया था. कुछ लोगों ने कथित तौर पर उसे वहीं पकड़ लिया, बिजली के खंभे से बांध दिया और उसके साथ मारपीट की.

किशोर के परिवार द्वारा कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर, नदरई निवासी सुनील, सूरज और अनूप के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) और 351(3) (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है. घटना सोमवार शाम की है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि चोरी के आरोपी में आम लोगों या भीड़ द्वारा खुद ही फैलसा देने की ये घटना कोई पहली नहीं है बल्कि आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं जहां कई बार भीड़ शक के आधार पर पीट-पीटकर किसी की जान भी ले लेती है.

---- समाप्त ----
