'INDIA ब्लॉक उम्मीदवारों की जीत पक्की करें', यूपी कांग्रेस ने बिहार से सटे जिलों में अपनी यूनिट्स से की ये अपील

बिहार विधानसभा चुनाव में INDIA ब्लॉक के उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (UPCC) ने बड़ा कदम उठाया है. UPCC अध्यक्ष अजय राय ने बिहार से सटे यूपी जिलों की सभी यूनिट्स को निर्देश दिया है कि वे पड़ोसी राज्य में कांग्रेस और INDIA ब्लॉक के उम्मीदवारों को पूरा समर्थन दें. यह निर्णय यूपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बिहार में प्रभाव और रिश्तों को देखते हुए लिया गया है.

बिहार चुनाव में कांग्रेस की अपने कार्यकर्ताओं से अपील (Photo- ITG)
बिहार चुनाव में कांग्रेस की अपने कार्यकर्ताओं से अपील (Photo- ITG)

उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने बिहार से सटे जिलों में अपनी सभी यूनिट्स और इलाके के सीनियर नेताओं को अहम निर्देश दिया है. इसमें कहा गया है कि वे आस-पास के जिलों में होने वाले विधानसभा चुनावों में मदद करें और कांग्रेस और INDIA ब्लॉक के उम्मीदवारों की जीत पक्की करें. 

UPCC प्रेसिडेंट अजय राय ने न्यूज एजेंसी को बताया कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक निर्देश जारी किया है, जिसमें बिहार से सटे जिलों की सभी यूनिट्स से कहा गया है कि वे आस-पास के जिलों को पूरा सपोर्ट दें ताकि INDIA ब्लॉक के उम्मीदवारों की जीत पक्की हो सके. 

उन्होंने कहा कि चूंकि बिहार के पास उत्तर प्रदेश के जिलों के कई पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का पड़ोसी राज्य में असर, दोस्त और रिश्तेदार हैं, इसलिए यह तय किया गया कि वे आने वाले विधानसभा चुनावों में INDIA ब्लॉक के उम्मीदवारों की बहुत मदद कर सकते हैं. 

उधर,बिहार चुनाव के दूसरे और आखिरी फेज के लिए नॉमिनेशन पेपर भरने का काम सोमवार को खत्म हो गया, जिसमें INDIA विपक्षी गुट टूटा हुआ लग रहा है क्योंकि उसके घटक कई सीटों पर एक-दूसरे से लड़ेंगे. 

243 सदस्यों वाली बिहार असेंबली में 6 और 11 नवंबर को दो फेज में वोटिंग होगी, और नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. मालूम हो कि कांग्रेस बिहार में 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जो 2020 में लड़ी गई सीटों से नौ कम है, जब उसने सिर्फ 19 सीटें जीती थीं. 

---- समाप्त ----
