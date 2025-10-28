7 साल की एक मासूम बच्ची के रेप और हत्या से सनसनी, भूसे के ढेर में ऐसे हाल में मिला शव

उत्तर प्रदेश के चंदौली में 7 साल की एक मासूम बच्ची की हत्या से सनसनी फैल गई. आशंका जताई जा रही है कि इस मासूम बच्ची के साथ पहले रेप हुआ, उसके बाद गला दबाकर इसकी हत्या कर दी गई.

फिलहाल पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.साथ ही साथ पुलिस मेडिकल और डीएनए टेस्ट भी करवा रही है. उधर, इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ भी कर रही है.पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा कर लिया जाएगा.

जानकारी के मुताबिक अलीनगर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 7 साल की मासूम बच्ची बीती रात 9 बजे के आसपास अपने घर से लापता हो गई थी.काफी खोजबीन के बाद भी बच्ची का पता नहीं चला.तकरीबन आधी रात के आस पास बच्ची की डेड बॉडी घर के कुछ ही दूरी पर स्थित भूसा रखे हुए एक कमरे मे पड़ी मिली. इसके बाद परिजनों ने 112 नंबर डायल कर पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और डेड बॉडी को कब्जे में लेकर मेडिकल परीक्षण और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया.

बताया जा रहा है कि बच्ची की डेड बॉडी की हालत काफी खराब थी, जिससे आशंका जताई जा रही है कि पहले इस मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ उसके बाद गला दबाकर हत्या कर दी गई. फिलहाल परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है. पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द इस हत्याकांड का खुलासा कर लिया जाएगा.

एडिशनल एसपी चंदौली, अनंत चंद्रशेखर रात लगभग 1 बजे 112 नंबर पर सूचना आई थी कि ऐसी घटना हुई है.तत्काल अलीनगर पुलिस मौके पर पहुंची. पता चला कि एक बच्ची की डेड बॉडी मिली है, उसकी डेड बॉडी को कदमों में लेकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.पूछताछ के लिए तीन-चार लोगों को हिरासत में भी लिया गया है. बच्ची का मेडिकल एग्जामिनेशन, डीएनए टेस्ट और पोस्टमार्टम भी कराया जा रहा है. इस मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.



