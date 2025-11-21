अवैध संबंध के शक में पति ने कर दी पत्नी की हत्या, फिर थाने पहुंचकर किया सरेंडर

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बुधवार देर शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां अवैध संबंधों के शक में एक पति ने अपनी पत्नी की फावड़े से काटकर हत्या कर दी. घटना अचलगंज थाना क्षेत्र के त्रिभुवनपुर गांव की है, जहां 45 साल के होरीलाल ने अपनी 40 साल की पत्नी शांति देवी पर धारदार फावड़े से हमला कर उसकी निर्मम हत्या कर दी.

अवैध संबंध के शक में पत्नी की हत्या

जानकारी के अनुसार, पति-पत्नी के बीच काफी समय से घरेलू विवाद चल रहा था. आरोप है कि होरीलाल को पत्नी के चरित्र पर शक था, जिसके चलते वह अक्सर शांति देवी से मारपीट करता था. लगभग एक सप्ताह पहले हुए विवाद के बाद शांति देवी मायके चली गई थीं. मंगलवार को वह मायके से वापस लौटीं, लेकिन लौटते ही दोनों के बीच फिर बहस शुरू हो गई.

बुधवार शाम को होरीलाल अपनी पत्नी को बहलाकर खेत की ओर ले गया. ग्रामीणों के अनुसार, खेत पर पहुंचते ही उसने अचानक फावड़े से शांति देवी के सिर पर वार कर दिया. गहरी चोट लगने के कारण शांति देवी की मौके पर ही मौत हो गई.

पति ने कत्ल कर थाने में किया सरेंडर

हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी सीधे गांव वापस आया और डायल 112 पर फोन कर पत्नी की हत्या की जानकारी पुलिस को दी. इसके बाद थाने पहुंचकर खुद सरेंडर कर दिया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

घटना की जानकारी होने पर मृतका के परिजन थाने पहुंचे और आरोपी को सख्त सजा देने की मांग करते हुए जमकर हंगामा किया. परिजनों का आरोप है कि होरीलाल शांति को लंबे समय से प्रताड़ित करता था.

मौके पर पहुंचे सीओ बीघापुर मधुपनाथ मिश्रा ने बताया, 'अचलगंज थाना क्षेत्र के त्रिभुवनपुर गांव में पति ने घरेलू विवाद और शक के चलते पत्नी की हत्या कर दी है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की जांच की जा रही है.'



