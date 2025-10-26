scorecardresearch
 

Feedback

पत्नी ने पीटा तो गुस्से में कुएं में कूद गया युवक... दो घंटे अंदर बैठा रहा, फिर पुलिस ने किया रेस्क्यू

उत्तर प्रदेश के उन्नाव से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक युवक ने 100 फीट गहरे कुएं में छलांग लगा दी. वह लगभग दो घंटे तक कुएं में बैठा रहा. ग्रामीणों को पता चला तो सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कर युवक को सुरक्षित बाहर निकाला. युवक ने कहा कि पत्नी द्वारा पिटाई किए जाने पर गुस्से में उसने कुएं में छलांग लगा दी.

Advertisement
X
पुलिस ने युवक को कुएं से निकाला बाहर. (Photo: Screengrab)
पुलिस ने युवक को कुएं से निकाला बाहर. (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक युवक ने पत्नी से हुए झगड़े के बाद कुएं में छलांग लगा दी. इसके बाद वह कुएं में दो घंटे तक बैठा रहा. लोगों को पता चला तो जानकारी पुलिस को दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रस्सियों के सहारे रेस्क्यू कर युवक को बाहर निकाला. युवक ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी से झगड़ा हो गया था, पत्नी ने उसे पीट दिया था. इसी वजह से गुस्से में उसे ये कदम उठाया.

जानकारी के अनुसार, यह मामला असोहा थाना क्षेत्र के रानीपुर गांव का है. इस गांव के रहने वाले 35 वर्षीय सुनील रावत का पत्नी से झगडा हो गया था. पति ने पत्नी से झगडे़ और पिटाई के बाद नाराज होकर 100 फीट गहरे कुएं में छलांग लगा दी. गनीमत रही कि उसे कोई चोट नहीं लगी. वह करीब दो घंटे तक शांत होकर कुएं के अंदर ही बैठा रहा.

यह भी पढ़ें: पिता ने 3 बच्चों को मारकर चुपचाप जला दी लाशें, फिर कर ली खुदकुशी... पत्नी से झगड़े के बाद उठाया खौफनाक कदम

सम्बंधित ख़बरें

man and his son
पत्नी से झगड़े में बना हैवान... ढाई साल के मासूम को तकिए से दबाकर पिता ने ही ले ली जान 
Man and 3 of his kids
पिता ने 3 बच्चों को मारकर चुपचाप जला दी लाशें, फिर कर ली खुदकुशी...  
police team
पत्नी से झगड़ा और बोलचाल बंद... गुस्से में पति ने मार दी गोली और खुद भी कर लिया सुसाइड 
drowning man
पत्नी से झगड़े के बाद यमुना नदी में जा कूदा शख्स, पुलिस की नजर पड़ी तो ऐसे बची जान 
पुलिस इस शख्स की मौत का कारण तलाश कर रही है
पत्नी से झगड़े के बाद युवक ने नहर में लगाई छलांग, 10 घंटे बाद मिली लाश 

दो घंटे बाद जब ग्रामीणों को कुएं से कुछ हलचल सुनाई दी, तो पता चला सुनील कुएं के अंदर है. मामले की जानकारी असोहा पुलिस को दी गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. सूचना पर असोहा थानाध्यक्ष निखलेश कुमार पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे थे. उन्होंने रस्सी के सहारे कड़ी मशक्क्त के बाद रेस्क्यू कर सुनील को बाहर निकाला. 

Advertisement

पुलिस को उसने बताया कि पत्नी ने उसकी पिटाई की थी, इसलिए उसने गुस्से में जान देने के लिए कुएं में छलांग लगा दी थी. कुएं में ज्यादा पानी न होने की वजह से कोई घटना नहीं हुई. पुलिस ने आग जलाकर उसे ठंड से बचाया और सीएचसी असोहा में भर्ती करवाया है, जहां उसकी हालत ठीक बताई जा रही है. सुनील रावत के 6 साल, 8 साल और 10 साल के तीन बच्चे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    आज का राशिफल
    Raghopur Election
    Bihar Election Result 2025
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    Mokama Election
    करियर राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement