पत्नी ने पीटा तो गुस्से में कुएं में कूद गया युवक... दो घंटे अंदर बैठा रहा, फिर पुलिस ने किया रेस्क्यू

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक युवक ने पत्नी से हुए झगड़े के बाद कुएं में छलांग लगा दी. इसके बाद वह कुएं में दो घंटे तक बैठा रहा. लोगों को पता चला तो जानकारी पुलिस को दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रस्सियों के सहारे रेस्क्यू कर युवक को बाहर निकाला. युवक ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी से झगड़ा हो गया था, पत्नी ने उसे पीट दिया था. इसी वजह से गुस्से में उसे ये कदम उठाया.

जानकारी के अनुसार, यह मामला असोहा थाना क्षेत्र के रानीपुर गांव का है. इस गांव के रहने वाले 35 वर्षीय सुनील रावत का पत्नी से झगडा हो गया था. पति ने पत्नी से झगडे़ और पिटाई के बाद नाराज होकर 100 फीट गहरे कुएं में छलांग लगा दी. गनीमत रही कि उसे कोई चोट नहीं लगी. वह करीब दो घंटे तक शांत होकर कुएं के अंदर ही बैठा रहा.

दो घंटे बाद जब ग्रामीणों को कुएं से कुछ हलचल सुनाई दी, तो पता चला सुनील कुएं के अंदर है. मामले की जानकारी असोहा पुलिस को दी गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. सूचना पर असोहा थानाध्यक्ष निखलेश कुमार पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे थे. उन्होंने रस्सी के सहारे कड़ी मशक्क्त के बाद रेस्क्यू कर सुनील को बाहर निकाला.

पुलिस को उसने बताया कि पत्नी ने उसकी पिटाई की थी, इसलिए उसने गुस्से में जान देने के लिए कुएं में छलांग लगा दी थी. कुएं में ज्यादा पानी न होने की वजह से कोई घटना नहीं हुई. पुलिस ने आग जलाकर उसे ठंड से बचाया और सीएचसी असोहा में भर्ती करवाया है, जहां उसकी हालत ठीक बताई जा रही है. सुनील रावत के 6 साल, 8 साल और 10 साल के तीन बच्चे हैं.

