पिता ने 3 बच्चों को मारकर चुपचाप जला दी लाशें, फिर कर ली खुदकुशी... पत्नी से झगड़े के बाद उठाया खौफनाक कदम

तेलंगाना के नगरकुरनूल में एक शख्स ने अपने तीन बच्चों की हत्या कर उनके शवों को आग लगा दी. इसके बाद उसे खुद भी कीटनाशक पीकर जान दे दी. मालूम हुआ कि वह पत्नी से झगड़े के बाद तीनों बच्चों को लेकर घर से निकल गया था जिसके बाद उसने ये भयानक कदम उठाया.

तेलंगाना में एक शख्स ने अपने तीन बच्चों को मारकर जला दिया और फिर खुदखुशी कर ली (Photo: ITG)
तेलंगाना के नगरकुरनूल से एक बेहद ही भयानक और डरा देने वाला मामला सामने आया है.यहां एक शख्स ने अपने ही तीन मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी. इसके बाद तीनों के शवों को जलाकर उसने खुद की भी जान ले ली.

झगड़े के बाद बच्चों को लेकर निकल गया था घर से

अधिकारियों का मानना ​​है कि वैवाहिक कलह इस अपराध का मुख्य कारण हो सकता है. प्रकाशम जिले के पेड्डाबोयापल्ली गांव के एक खाद की दुकान के मालिक गुट्टा वेंकटेश्वरलू का 30 अगस्त, 2025 के आसपास अपनी पत्नी दीपिका के साथ घरेलू झगड़ा हुआ था. परेशान होकर, वह कथित तौर पर अपने तीन बच्चों- 8 साल की मोक्षिता, 6 साल की वर्षिणी और 4 साल के शिवधर्मा के साथ अपनी मोटरसाइकिल पर श्रीशैलम की ओर भाग गया था.

उसी रात कर दी दो बच्चों की हत्या

माना जाता है कि उसी रात, वेंकटेश्वरलू ने पहले अपने दो बच्चों वर्षिणी और शिवधर्मा को उप्पनुथला मंडल के सूर्यतंडा के पास मारकर आग लगा दी. फिर उसने कथित तौर पर अचंपेट के पास थंड्रा में अपनी बड़ी बेटी मोक्षिता की हत्या कर दी.हत्याओं के बाद,वेंकटेश्वरलू ने अचंपेट से खरीदा गया कीटनाशक पी लिया. बाद में स्थानीय लोगों द्वारा शोर मचाने पर पुलिस पहुंची को उसका शव वेलदंडा मंडल के बुराकुंटा में मिला.

सीसीटीवी फुटेज से खुले राज

सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस की पता चला कि वह व्यक्ति हैदराबाद-श्रीशैलम राजमार्ग पर अपने बच्चों के साथ दोपहिया वाहन पर यात्रा कर रहा था. खोजी दलों ने रास्ते में अलग-अलग जगहों से बच्चों के जले हुए अवशेष बरामद किए, जिससे हर दुखद घटना के स्थान की पुष्टि हुई.

पारिवारिक कलह हो सकता है कारण

अधिकारियों को संदेह है कि पारिवारिक कलह और भावनात्मक संकट ने उस व्यक्ति को यह अकल्पनीय कृत्य करने के लिए प्रेरित किया. वेंकटेश्वरलू के भाई मल्लिकार्जुन राव द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद वेलडांडा पुलिस ने मामला दर्ज किया है. मौत के अंतिम कारणों और त्रासदी के पीछे की मंशा का पता लगाने के लिए आगे की जांच, शव परीक्षण और फोरेंसिक विश्लेषण जारी है.


 

