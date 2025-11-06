उन्नाव: गहरी नींद में थे यात्री, तभी हाइवे से 20 फीट नीचे गिर गई स्लीपर बस, मची चीख-पुकार

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर करीब 60 यात्रियों को ले जा रही एक डबल डेकर स्लीपर बस पलट गई. इस हादसे में लगभग 20 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए और कई अन्य को मामूली चोटें आईं. क्षेत्राधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि यह दुर्घटना बुधवार देर रात जिले के हसनपुर इलाके के पास हुई.

पुलिस के मुताबिक, आगरा से लखनऊ जा रही बस सब्जियों से भरे एक पिकअप वाहन से टकरा गई, जिसके बाद बस डिवाइडर तोड़कर सड़क किनारे खाई में गिर गई. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दुर्घटना के समय बस तेज गति से चल रही थी. वहीं, सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और एम्बुलेंस की टीमें मौके पर पहुंची और बस की खिड़कियां तोड़कर यात्रियों को बचाया. घायलों में कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं.

उन्नाव पुलिस ने बताया कि घायलों को औरास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जबकि गंभीर रूप से घायलों को उन्नत इलाज के लिए लखनऊ के अस्पतालों में रेफर कर दिया गया. उन्हें लखनऊ ट्रामा सेंटर में भर्ती करवाया गया है.

जानिए पूरा मामला

लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर हसनगंज थाना क्षेत्र में बीती रात करीब 2 बजे, बिहार नंबर की एक डबल डेकर बस (BR28 P 9488) अनियंत्रित होकर हाइवे से 20 फीट नीचे गिर गई. हादसे के वक्त बस में सवार लगभग 60 यात्री गहरी नींद में थे, जिससे चीख-पुकार मच गई.

Advertisement

दुर्घटना में 20 सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गईं. सूचना मिलते ही सीओ हसनगंज भारी पुलिस बल और यूपीडा (UPIDA) अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. पुलिस ने सभी घायलों को एम्बुलेंस से लखनऊ के अस्पताल भेज दिया, जहां उनका इलाज चल रहा है. बस लखनऊ, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, और अंबेडकर नगर के यात्रियों को लेकर बनारस की ओर जा रही थी. कुछ यात्रियों के अनुसार, यह दुर्घटना ड्राइवर को नींद आने के कारण हुई. अन्य यात्रियों को दूसरी बस से रवाना किया गया.

---- समाप्त ----