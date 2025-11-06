scorecardresearch
 

Feedback

उन्नाव: गहरी नींद में थे यात्री, तभी हाइवे से 20 फीट नीचे गिर गई स्लीपर बस, मची चीख-पुकार

उन्नाव में लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर 60 यात्रियों को ले जा रही डबल डेकर बस पिकअप से टकराकर 20 फीट खाई में पलट गई. बुधवार देर रात हुए इस हादसे में लगभग 20 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है. पुलिस ने बस की खिड़कियां तोड़कर यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला.

Advertisement
X
उन्नाव में बस हादसा (Photo- Screengrab)
उन्नाव में बस हादसा (Photo- Screengrab)

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर करीब 60 यात्रियों को ले जा रही एक डबल डेकर स्लीपर बस पलट गई. इस हादसे में लगभग 20 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए और कई अन्य को मामूली चोटें आईं. क्षेत्राधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि यह दुर्घटना बुधवार देर रात जिले के हसनपुर इलाके के पास हुई. 

पुलिस के मुताबिक, आगरा से लखनऊ जा रही बस सब्जियों से भरे एक पिकअप वाहन से टकरा गई, जिसके बाद बस डिवाइडर तोड़कर सड़क किनारे खाई में गिर गई. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दुर्घटना के समय बस तेज गति से चल रही थी. वहीं, सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और एम्बुलेंस की टीमें मौके पर पहुंची और बस की खिड़कियां तोड़कर यात्रियों को बचाया. घायलों में कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. 

उन्नाव पुलिस ने बताया कि घायलों को औरास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जबकि गंभीर रूप से घायलों को उन्नत इलाज के लिए लखनऊ के अस्पतालों में रेफर कर दिया गया. उन्हें लखनऊ ट्रामा सेंटर में भर्ती करवाया गया है. 

सम्बंधित ख़बरें

Tyson guards the jewellery shop wearing a 50-ton chain.
उन्नाव की ज्वैलरी शॉप की रखवाली करता कुत्ता ‘टायसन’, गले में पहनता है सोने की चैन 
unnao news
उन्नाव: पत्नी ने पीटा तो कुएं में कूदा पति 
पुलिस ने युवक को कुएं से निकाला बाहर. (Photo: Screengrab)
पत्नी ने पीटा तो कुएं में कूद गया युवक, फिर पुलिस ने किया रेस्क्यू 
न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगी.(Photo: Suraj Singh/ITG)
पैर छुवाए, नाक रगड़वाई और जहर पिलाया! 14 वर्षीय बच्चे की हत्या पर अब सियासत गरमाई 
उन्नाव में नाबालिग की संदिग्ध मौत के बाद बवाल 

जानिए पूरा मामला 

लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर हसनगंज थाना क्षेत्र में बीती रात करीब 2 बजे, बिहार नंबर की एक डबल डेकर बस (BR28 P 9488) अनियंत्रित होकर हाइवे से 20 फीट नीचे गिर गई. हादसे के वक्त बस में सवार लगभग 60 यात्री गहरी नींद में थे, जिससे चीख-पुकार मच गई. 

Advertisement

दुर्घटना में 20 सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गईं. सूचना मिलते ही सीओ हसनगंज भारी पुलिस बल और यूपीडा (UPIDA) अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. पुलिस ने सभी घायलों को एम्बुलेंस से लखनऊ के अस्पताल भेज दिया, जहां उनका इलाज चल रहा है. बस लखनऊ, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, और अंबेडकर नगर के यात्रियों को लेकर बनारस की ओर जा रही थी. कुछ यात्रियों के अनुसार, यह दुर्घटना ड्राइवर को नींद आने के कारण हुई. अन्य यात्रियों को दूसरी बस से रवाना किया गया. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Gopalganj Election
    आज का राशिफल
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mokama Election
    Buxar Election
    Karakat Election
    करियर राशिफल
    Bihar Election 2025
    Raghopur Election
    Advertisement