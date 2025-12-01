UP: गन्ने के खेत में कटाई करते वक्त मजदूर को मिला पुराना सूटकेस, खोलते ही खौफ में आ गए लोग 

हापुड़ जनपद के पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब गन्ने की कटाई के दौरान खेत से एक बंद सूटकेस मिला. यह घटना रामा अस्पताल के पास योगेंद्र के गन्ने के खेत की है. किसान योगेंद्र और मजदूर खेत में कटाई कर रहे थे, तभी उन्हें एक पुराना सूटकेस दिखा. जब सूटकेस खोला गया तो उसके अंदर एक अज्ञात महिला का कंकाल मिला. यह दृश्य देखते ही खेत में मौजूद लोगों में डर फैल गया.

और पढ़ें

घटना की सूचना लगते ही पिलखुआ पुलिस मौके पर पहुंची. थोड़ी देर बाद ही जनपद की फोरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की. पुलिस ने सूटकेस को कब्जे में लेकर वहां से कंकाल को निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मौके पर मौजूद लोगों के पूछताछ की.

सूटकेस में पड़ा मिला शव

पुलिस का कहना है कि कंकाल काफी पुराना लग रहा है और कपड़ों से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि शव किसी महिला का है. अब पुलिस आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि पता चल सके कि सूटकेस खेत में कैसे पहुंचा और किसने इसे वहां फेंका.

पुलिस ने मामले की जांच शुरू की

इस वारदात पर एसपी हापुड कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि पिलखुआ क्षेत्र में गन्ने के खेत से मिले इस सूटकेस में एक अज्ञात महिला का कंकाल बरामद हुआ है. शव की पहचान के लिए पुलिस की टीमें लगाई गई हैं और हर पहलू की जांच की जा रही है. एसपी ने कहा कि मामले का जल्द खुलासा करने के निर्देश दे दिए गए हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.



---- समाप्त ----