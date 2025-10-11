scorecardresearch
 

उत्तर प्रदेश के बागपत में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, मौलाना की पत्नी और दो बेटियों की हत्या

बागपत जिले के गांगनौली गांव में मस्जिद के मौलाना की पत्नी और दो बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई. तीनों के शव घर के ऊपरी कमरे में मिले. वारदात से पहले सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए थे. घटना के समय मौलाना देवबंद गए थे. पुलिस ने मामले को लूट या रंजिश से जुड़ा बताया है और जांच के लिए फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है.

हत्या से पहले CCTV बंद किया गया. (Photo: AI-generated)
उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के गांगनौली गांव में शुक्रवार को हुए तिहरे हत्याकांड ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया है. मस्जिद के मौलाना की पत्नी और दो बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई. तीनों के शव घर के ऊपरी कमरे में खून से लथपथ हालत में मिले. घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई.

हत्या से पहले सीसीटीवी बंद कराए
मिली जानकारी के अनुसार, वारदात थाना दोघट क्षेत्र के गांगनौली गांव में हुई. घर में मौजूद मौलाना की पत्नी और दोनों बेटियों की पीट-पीटकर हत्या की गई है. हत्या से पहले बदमाशों ने मस्जिद और घर के सभी सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए थे, जिससे वारदात की रिकॉर्डिंग न हो सके.

मौलाना गए थे देवबंद
घटना के समय मौलाना खुद घर पर नहीं थे, वे देवबंद गए हुए थे. घर लौटने पर उन्होंने जब दरवाजा खोला तो अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए. चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी.

सूचना मिलते ही थाना दोघट पुलिस, फॉरेंसिक टीम और उच्च अधिकारी मौके पर पहुंच गए. पुलिस ने घटनास्थल को घेर लिया है और साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है. पूरे इलाके में तनाव का माहौल है.

लूटपाट या रंजिश से जुड़ा हो सकता है मामला!
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह मामला लूटपाट या रंजिश से जुड़ा हो सकता है. फॉरेंसिक टीम ने घर से खून के नमूने और अन्य साक्ष्य एकत्र किए हैं. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

एडीजी मेरठ जोन और एसएसपी बागपत ने भी मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली. पुलिस ने बताया कि जल्द ही आरोपी की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी. फिलहाल गांगनौली गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और मामले की जांच कई कोणों से की जा रही है.

---- समाप्त ----
