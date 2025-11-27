scorecardresearch
 
ट्रैक्टर चोर गैंग: ओडिशा से लेकर वेस्ट यूपी तक फैला नेटवर्क, ऐसे देते थे वारदात को अंजाम

यूपी एसटीएफ ने मुरादाबाद से चोरी के ट्रैक्टर बेचने वाले चार शातिर अपराधियों (कासिम, शेरपाल, मुस्तकीम, जाने आलम) को गिरफ्तार किया है. ये असम-बंगाल से ट्रैक्टर चुराकर उनके चेसिस नंबर बदलकर ऊंचे दामों पर बेचते थे. एसटीएफ ने इनके पास से चार ट्रैक्टर, एक कैंटर और दो जॉन डियर इंजन बरामद किए हैं.

पुलिस की गिरफ्त में ट्रैक्टर चोर गैंग (Photo- ITG)
यूपी एसटीएफ ने कासिम, शेरपाल, मुस्तकीम और जाने आलम नाम के शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. मुरादाबाद के परीक्षितगढ़ क्षेत्र से इनके द्वारा चोरी किए गए चार ट्रैक्टर, एक कैंटर और दो जॉन डियर इंजन बरामद किए हैं. 

बताया जा रहा है कि ये अपराधी असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से ट्रैक्टर चुराते थे. फिर उनके पार्ट्स और चेसिस नंबर बदलकर उत्तर भारत में ऊंचे दामों पर बेचते थे. ये लोग चोरी के ट्रैक्टर के पार्ट्स और इंजन बेचने की योजना बना रहे थे. एसटीएफ टीम ने बुधवार को मुखबिर की सूचना पर परीक्षितगढ़ से हाकिमपुर स्टेशन रोड पर इन्हें संदिग्ध वाहनों के साथ रंगे हाथ दबोच लिया.

गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि मुख्य आरोपी कासिम है. वह असम, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से चोरी के ट्रैक्टर खरीदकर मुरादाबाद लाता था. यहां वह इन ट्रैक्टरों के चेसिस नंबर, इंजन नंबर और मर्का प्लेट बदलकर उन्हें अधिक दामों पर बेचता था.

एक अन्य आरोपी शेरपाल के मुताबिक, वह कैंटर चालक था और कासिम के कहने पर विभिन्न राज्यों से चुराए गए ट्रैक्टर और इंजन को लोड करके लाता था. इस गिरोह का नेटवर्क पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ था और ये चुराए गए सामान को अवैध रूप से बेचने का काम कर रहे थे.

एसटीएफ ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से चार मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं. उनके खिलाफ थाना परीक्षितगढ़ में मामला दर्ज किया गया है. अब इनसे गहन पूछताछ की जा रही है और इनकी निशानदेही पर बेचे गए ट्रैक्टरों को खोजा जा रहा है. गैंग के दूसरे साथियों की भी तलाश जारी है. एसटीएफ को लंबे समय से इनके बारे में जानकारी मिल रही थी और सटीक सूचना मिलते ही गिरफ्तारी की गई.

---- समाप्त ----
