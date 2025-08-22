scorecardresearch
 

वाराणसी में पार्किंग विवाद में स्कूल टीचर की हत्या, रॉड और ईंटों से पीट- पीटकर ले ली जान

वाराणसी में पार्किंग को लेकर विवाद में एक स्कूल के शिक्षक प्रवीण झा की ईंट-रॉड से पीटकर हत्या कर दी गई. आरोपी आदर्श सिंह, जो पूर्व कुलपति का बेटा है, और उसके दो साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.

पार्किंग विवाद में शख्स की हत्या (Photo: ITG)
पार्किंग विवाद में शख्स की हत्या (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक ही दिन में दो हत्याओं से हड़कंप मच गया. गुरुवार सुबह सारनाथ इलाके में एक कॉलोनाइजर की गोली मारकर हत्या की गुत्थी अभी पुलिस सुलझा ही नहीं सकी थी कि रात होते शहर के भेलूपुर क्षेत्र के कबीर नगर इलाके एक और हत्या हो गई. यहां  मातृ छाया अपार्टमेंट में एक प्राइवेट स्कूल के टीचर को पार्किंग में कार खड़ी करने को लेकर रॉड, डंडों और ईंट से मार डाला गया. 

हालांकि मुख्य आरोपी और उसके 2 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मुख्य आरोपी और हत्यारा आदर्श सिंह कानपुर स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर दुनिया राम सिंह का बेटा बताया जा रहा है. जिनपर धांधली और वित्तीय अनियमितता का आरोप भी लग चुका है. वहीं डॉक्टर प्रवीण झा वाराणसी के ही सनबीम स्कूल के टीचर है.

48 साल के शिक्षक डॉक्टर प्रवीण झा बीती रात कार पार्किंग कर रहे थे. तभी बगल के ही अपार्टमेंट में रहने वाला आदर्श पटेल आ पहुंचा. कार पार्किंग को लेकर दोनों में विवाद होने लगा. इस बीच विवाद इतना बढ़ गया कि आदर्श ने अपने 2 साथियो को भी वहां बुला लिया और तीनों ने मिलकर शिक्षक प्रवीण को रॉड, डंडों और ईंट से इतनी बुरी तरह मारा की वे खून से लथपथ हो गए. चीख पुकार सुनकर शिक्षक प्रवीण के परिवार और आस पड़ोस के लोग पहुंचे तो हमलावर भाग चुके थे. बाद में उन्हें गिरफ्तार किया गया. इस मामले में डीसीपी क्राइम सरवण टी.ने बताया कि पार्किंग में कार खड़ी करने के विवाद को लेकर मारपीट और हत्या हुई है. परिवार की तहरीर पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

