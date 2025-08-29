scorecardresearch
 

प्रयागराज रेलवे ट्रैक पर लाश, चित्रकूट के जंगलों में स्कॉर्पियो... BJP नेता रणधीर यादव हत्याकांड का खुलासा, दोस्त की पत्नी से अवैध संबंध के चलते गई जान

मृतक रणधीर यादव के दोस्त की पत्नी से अवैध संबंध थे. इसी खुन्नस में दोस्त ने अन्य साथियों के साथ मिलकर रणधीर की हत्या की साजिश रची. शराब पीने और खाना खाने के बाद रणधीर का कत्ल किया गया, फिर उसकी लाश को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया. रणधीर की लाश क्षत-विक्षत हालत में मिलती थी. उसकी पहचान भी मुश्किल थी.

प्रयागराज का रणधीर यादव हत्याकांड (Photo: ITG)
प्रयागराज का रणधीर यादव हत्याकांड (Photo: ITG)

यूपी के प्रयागराज में पूर्व जिला पंचायत सदस्य और भाजपा नेता रणधीर यादव की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. हत्या के आरोप में पुलिस ने उसके साथी राम सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है. हत्या की वजह दोस्त की पत्नी से अवैध संबंध की बात सामने आई है, जिसमें रुसवाई का बदला लेने ले लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया. 

दरअसल, रणधीर यादव 22 अगस्त से अपनी स्कॉर्पियो समेत लापता थे. उनकी पत्नी ने 23 अगस्त को पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसके बाद चित्रकूट के जंगलों में स्कॉर्पियो बरामद हुई थी. पुलिस शुरू में रणधीर यादव को चित्रकूट में तलाशती रही, लेकिन गुरुवार को जब पुलिस ने उनके दोस्त राम सिंह को हिरासत में लिया तो पूरा राज खुल गया. 

पुलिस पूछताछ में राम सिंह ने कबूल किया कि उसने 23 अगस्त को ही रणधीर यादव की हत्या कर दी थी. फिर शव को प्रयागराज के पूरामुफ्ती इलाके में रेलवे ट्रैक के पास फेंक आया था. इस खुलासे के बाद पुलिस अफसरों के होश उड़ गए. 

डीसीपी गंगानगर कुलदीप गुणावत ने बताया कि रणधीर यादव की हत्या अवैध संबंधों के चलते हुई. जांच में सामने आया है कि मृतक रणधीर यादव का मुख्य आरोपी डॉ. उदय की पत्नी से अवैध संबंध था. इसी विवाद में हत्या की साजिश रची गई. इस मामले में पुलिस ने राम सिंह यादव और एक महिला लीला यादव को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि डॉ. उदय की तलाश जारी है. 

पुलिस की गिरफ्त में रणधीर यादव का हत्यारोपी

बताया जा रहा है कि मृतक और आरोपी एक साथ गए थे. फिर इन्होंने शराब पी और ढाबे पर खाना खाया. उसके बाद वारदात को अंजाम दिया और शव को पुरामुफ़्ती थाने के पास  रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया गया, ताकि पहचान न हो सके. 24 अगस्त को रणधीर यादव की स्कॉर्पियो चित्रकूट के जंगल में बरामद हुई थी. 

पुलिस अब मुख्य आरोपी डॉ. उदय और उसके अन्य साथियो की तलाश की जा रही है. वहीं, गिरफ्तार आरोपियों से और जानकारी जुटाई जा रही है. इस घटना के खुलासे के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है. 

---- समाप्त ----
