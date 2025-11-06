बुलंदशहर के मेले में दर्दनाक हादसा... अचानक टूटकर गिरा झूला, 6 साल की बच्ची की मौत

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रामघाट कस्बे में बड़ा हादसा हो गया. यहां मेले में लगे झूले का एक्सल (धुरी) टूट जाने के कारण पूरा झूला अचानक जमीन पर गिर पड़ा. इस हादसे में 6 साल की बच्ची हिमांशी की मौत हो गई, जबकि झूले पर सवार पांच अन्य लोग घायल हो गए. घटना के बाद मेले में अफरा-तफरी मच गई.

एजेंसी के अनुसार, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) तेजवीर सिंह ने कहा कि शाम लगभग 6 बजे रामघाट क्षेत्र में कार्तिक पूर्णिमा मेले के दौरान एक झूले का एक्सल टूट गया. इससे झूले का बैलेंस बिगड़ गया और वह तेजी से नीचे आ गिरा. उस समय झूले के पास खड़ी छह साल की हिमांशी उसकी चपेट में आ गई और गंभीर रूप से घायल हो गई. झूले पर मौजूद पांच अन्य लोग भी इस हादसे में घायल हो गए.

हादसे के तुरंत बाद स्थानीय पुलिस और मेले में मौजूद लोगों की मदद से सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया. डॉक्टरों ने हिमांशी को इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया. अन्य पांच घायलों का इलाज किया गया और उनकी हालात सामान्य होने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई.

घटना के बाद पुलिस ने लापरवाही के आरोप में झूला संचालित करने वाले चार व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया है. पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) ने बताया कि रामघाट थाना क्षेत्र में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया जा रहा है और मामले की गहन जांच की जा रही है.

इस हादसे के बाद मेले में लगी सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो गए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि झूले की समय-समय पर जांच नहीं की जाती, जिससे इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं. हिमांशी की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. ग्रामीणों ने बच्ची के परिवार को सांत्वना दी.

