यूपी: फर्रुखाबाद के कोचिंग सेंटर में तेज धमाका, उड़ गई छत, 1 की मौत, 6 लोग घायल

यूपी के फर्रुखाबाद जिले में शनिवार को एक कोचिंग सेंटर में अचानक हुए विस्फोट से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. यह घटना थाना कादरीगेट क्षेत्र के सातनपुर मंडी रोड स्थित एक भवन में हुई. विस्फोट इतना तेज था कि बिल्डिंग की छत समेत कई हिस्से उड़ गए और आसपास के मकानों की खिड़कियों के शीशे भी टूट गए.

घटना में एक की मौत हो गई जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. फिलहाल विस्फोट के कारणों का स्पष्ट रूप से पता नहीं चल सका है. जिला प्रशासन और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाके को घेर लिया है और जांच शुरू कर दी है.

भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है. बम निरोधक दस्ते और फॉरेंसिक टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है. अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि धमाका गैस सिलेंडर, शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य विस्फोटक पदार्थ के कारण हुआ है या नहीं.

फर्रुखाबाद पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जांच के बाद ही विस्फोट के कारणों की पुष्टि की जा सकेगी. फिलहाल इलाके में दहशत का माहौल है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी फर्रुखाबाद में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर संज्ञान लिया है. उन्होंने अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचने और राहत कार्यों को तेज़ी से संचालित करने का निर्देश दिया, ताकि घायलों को तुरंत चिकित्सीय सहायता मिल सके. मुख्यमंत्री ने इस हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की.

