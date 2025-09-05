scorecardresearch
 

सुल्तानपुर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर रेत दिया पति का गला, दोनों गिरफ्तार

सुल्तानपुर जिले में पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर पति की गला रेतकर हत्या कर दी. घटना किंदिपुर इलाके की है जहां शराब पिलाने के बाद आरोपी ने पीड़ित का गला काटा और पत्नी ने ईंट से वार कर दिया. पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि पति उनके संबंधों का विरोध करता था. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

महिला और उसका प्रेमी गिरफ्तार (Photo: Representational)
यूपी के सुल्तानपुर में हत्या की एक सनसनीखेज वारदात हुई है. अवैध संबंध के चलते एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या कर दी. घटना किंदिपुर क्षेत्र के चांदा थाना इलाके की है. पुलिस ने महज 24 घंटे में इस मामले का खुलासा कर आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अखंड प्रताप सिंह ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गुरुवार तड़के किंदिपुर गांव में महेश नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने जांच शुरू कर दी है. मोबाइल कॉल डिटेल और तकनीकी सर्विलांस के आधार पर पता चला कि इस हत्या में महेश की पत्नी पूजा और उसके प्रेमी जयशंकर का हाथ है.

पहले शराब पिलाई, फिर रेत दिया गला

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने जब दोनों से पूछताछ की तो चौंकाने वाला सच सामने आया. बुधवार रात जयशंकर ने महेश को अपने साथ बैठाया और शराब पिलाई. जब महेश नशे में धुत हो गया तो जयशंकर ने पूजा को मौके पर बुला लिया. 

इसके बाद दोनों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया. जयशंकर ने धारदार चाकू से महेश का गला रेत दिया, वहीं पत्नी पूजा ने ईंट से उसके सीने पर वार किया. मौके पर ही महेश की मौत हो गई.

एएसपी ने बताया कि पति महेश उनकी अवैध संबंधों का विरोध करता था और इसी वजह से दोनों ने हत्या की साजिश रची. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. 

इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. ग्रामीणों का कहना है कि शादीशुदा महिला ने अपने ही पति को मौत के घाट उतार कर समाज को शर्मसार करने वाला अपराध किया है. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है और आरोपियों के खिलाफ सख्त धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

 

