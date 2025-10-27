'योगी की अर्थी निकालो' बोलने वाले सुल्तानपुर के प्रभारी CMS सस्पेंड, FIR भी दर्ज, अयोध्या कार्यालय से किए गए अटैच

यूपी के सुल्तानपुर के बिरसिंहपुर अस्पताल के प्रभारी सीएमएस डॉ. भास्कर प्रसाद पर बड़ी कार्रवाई हुई है. उन्होंने आम आदमी पार्टी के धरने के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सरकार की अर्थी निकालने का बयान दिया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इस बयान के बाद उन्हें निलंबित कर अयोध्या कार्यालय से अटैच कर दिया गया है. निलंबन आदेश में स्पष्ट निर्देश हैं कि उन्होंने प्रदेश सरकार के संबंध में अमर्यादित भाषा एवं आपत्तिजनक टिप्पणी की.

आपको बता दें कि बीते शनिवार को डॉ. भास्कर प्रसाद ने सीएम योगी आदित्यनाथ और सरकार की अर्थी निकालने का बयान दिया था. शिकायत के बाद अब उन्हें निलंबित कर दिया गया है. मामला सुल्तानपुर जिले के जयसिंहपुर तहसील क्षेत्र स्थित 100 शैया अस्पताल का है. डॉ. भास्कर इसी बिरसिंहपुर अस्पताल के प्रभारी सीएमएस थे.

उन्होंने आम आदमी पार्टी के धरने के दौरान यह विवादास्पद बात कही थी. इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. भाजपा मंडल अध्यक्ष शोभनाथ यादव की तहरीर पर जयसिंहपुर थाने में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई.

बयान के बाद गिरी गाज

बिरसिंहपुर अस्पताल में अव्यवस्था और बदहाली को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दो दिन पहले धरना दिया था. धरना प्रदर्शन के दौरान ही प्रभारी सीएमएस डॉ. भास्कर प्रसाद आप कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे. इसी समय उन्होंने मुख्यमंत्री योगी और सरकार की अर्थी निकालने की बात कह दी. इस विवादास्पद बयान के कारण डॉ. भास्कर प्रसाद को निलंबित कर दिया गया है और उन्हें अयोध्या कार्यालय से अटैच किया गया है.

एफआईआर भी दर्ज

डॉ. भास्कर प्रसाद के खिलाफ भाजपा मंडल अध्यक्ष शोभनाथ यादव की तहरीर पर जयसिंहपुर थाने में एफआईआर भी दर्ज की गई है. एक सरकारी अधिकारी द्वारा इस तरह का बयान देना गंभीर माना जा रहा है. सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ दिए गए इस बयान के बाद डॉ. भास्कर प्रसाद की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

