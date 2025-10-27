scorecardresearch
 

Feedback

'योगी की अर्थी निकालो' बोलने वाले सुल्तानपुर के प्रभारी CMS सस्पेंड, FIR भी दर्ज, अयोध्या कार्यालय से किए गए अटैच

"अर्थी निकालना है तो सरकार की निकालो, योगी की निकालिए. सीएमएस और सीएमओ की क्यों..." सुल्तानपुर में ये विवादित बयान देने वाले सौ बेड वाले बिरसिंहपुर अस्पताल के प्रभारी सीएमएस डॉ. भास्कर प्रसाद को राज्यपाल के निर्देश पर सस्पेंड किया गया है. एसीएस अमित कुमार घोष ने इस संदर्भ में पत्र जारी किया है. वहीं, जयसिंहपुर कोतवाली में भाजपा मंडल अध्यक्ष की तहरीर पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है.

Advertisement
X
सुल्तानपुर में सीएमएस का वीडियो वायरल (Photo- ITG)
सुल्तानपुर में सीएमएस का वीडियो वायरल (Photo- ITG)

यूपी के सुल्तानपुर के बिरसिंहपुर अस्पताल के प्रभारी सीएमएस डॉ. भास्कर प्रसाद पर बड़ी कार्रवाई हुई है. उन्होंने आम आदमी पार्टी के धरने के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सरकार की अर्थी निकालने का बयान दिया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इस बयान के बाद उन्हें निलंबित कर अयोध्या कार्यालय से अटैच कर दिया गया है. निलंबन आदेश में स्पष्ट निर्देश हैं कि उन्होंने प्रदेश सरकार के संबंध में अमर्यादित भाषा एवं आपत्तिजनक टिप्पणी की.   

आपको बता दें कि बीते शनिवार को डॉ. भास्कर प्रसाद ने सीएम योगी आदित्यनाथ और सरकार की अर्थी निकालने का बयान दिया था. शिकायत के बाद अब उन्हें निलंबित कर दिया गया है. मामला सुल्तानपुर जिले के जयसिंहपुर तहसील क्षेत्र स्थित 100 शैया अस्पताल का है. डॉ. भास्कर इसी बिरसिंहपुर अस्पताल के प्रभारी सीएमएस थे.  

उन्होंने आम आदमी पार्टी के धरने के दौरान यह विवादास्पद बात कही थी. इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. भाजपा मंडल अध्यक्ष शोभनाथ यादव की तहरीर पर जयसिंहपुर थाने में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई. 

सम्बंधित ख़बरें

crowd at crime scene
बॉयफ्रेंड की बांहों में थी पत्नी... बौखलाया पति, पीट-पीटकर प्रेमी को उतारा मौत के घाट 
Representational Image of prisoner
सुल्तानपुर: जेल में मिलने आई पत्नी से हुआ झगड़ा, उसके जाते ही कैदी पति ने दे दी जान 
crime scene
बूढ़े पिता को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया, बुजुर्ग ने आखिरी वीडियो में बेटे के लिए दिया ऐसा बयान 
Sonu Singh and Monu Singh of Sultanpur (Photo: ITG)
सुल्तानपुर के 'बाहुबली ब्रदर्स' को किससे है जान का खतरा? BJP विधायक पर लगाए गंभीर आरोप 
पब्लिक गार्डन के पास से तीन युवकों को गिरफ्तार. (Photo: Representational)
सुल्तानपुर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर रेत दिया पति का गला, दोनों गिरफ्तार 

बयान के बाद गिरी गाज

बिरसिंहपुर अस्पताल में अव्यवस्था और बदहाली को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दो दिन पहले धरना दिया था. धरना प्रदर्शन के दौरान ही प्रभारी सीएमएस डॉ. भास्कर प्रसाद आप कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे. इसी समय उन्होंने मुख्यमंत्री योगी और सरकार की अर्थी निकालने की बात कह दी. इस विवादास्पद बयान के कारण डॉ. भास्कर प्रसाद को निलंबित कर दिया गया है और उन्हें अयोध्या कार्यालय से अटैच किया गया है. 

Advertisement

एफआईआर भी दर्ज

डॉ. भास्कर प्रसाद के खिलाफ भाजपा मंडल अध्यक्ष शोभनाथ यादव की तहरीर पर जयसिंहपुर थाने में एफआईआर भी दर्ज की गई है. एक सरकारी अधिकारी द्वारा इस तरह का बयान देना गंभीर माना जा रहा है. सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ दिए गए इस बयान के बाद डॉ. भास्कर प्रसाद की मुश्किलें बढ़ गई हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    आज का राशिफल
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election Result 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement