बिहार से मिनरल वाटर के नाम पर आता था 'जहर', UP STF ने पकड़ा 2 करोड़ का स्टॉक, 4 तस्कर गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने राजधानी लखनऊ में एक बड़े अंतरराज्यीय ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन रैकेट का भंडाफोड़ किया है. छापेमारी में चार तस्कर गिरफ्तार किए गए, जिनके पास से करीब 2 करोड़ रुपये का प्रतिबंधित इंजेक्शन और भारी मात्रा में पैकिंग सामग्री बरामद की गई. पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

जानकारी के मुताबिक, UP STF को सूचना मिली थी कि मुजफ्फर खेड़ा इलाके के पारा थाना क्षेत्र में सरकारी स्कूल के पास एक जगह अवैध फैक्ट्री संचालित हो रही है. सोमवार देर रात की गई कार्रवाई में पुलिस ने वहां से 20 गैलन (5-लीटर वाले), 39 बोरी ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, पैकिंग मशीन, खाली बोतलें, कैप, मोबाइल फोन, नकदी और एक कार-डाला जब्त किया.

बरामद माल की कीमत करीब 2 करोड़ रुपये आंकी गई है. पुलिस पूछताछ में सामने आया कि गिरोह बिहार से मिनरल वाटर के नाम पर हाई डेनसिटी ऑक्सीटोसिन के ड्रम मंगवाता था. इसके बाद लखनऊ और आसपास जिलों में दूध निकालने, सब्ज़ियों और फलों को जल्दी बड़ा करने के लिए सप्लाई की जाती थी.

इस जहरीले कारोबार का जाल अंतरराज्यीय स्तर पर फैला हुआ था. गौरतलब है कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन पर भारत सरकार ने 2001 से सख्त पाबंदी लगा रखी है. नियमों के अनुसार इसकी बिक्री केवल ब्लिस्टर पैक में ही मान्य है, लेकिन गिरोह इसे खुलेआम बोतलों में पैक कर अवैध रूप से बेच रहा था. जब्त किए गए सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं.

एसटीएफ अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ थाना पारा में संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है. अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई से खाद्य सुरक्षा और आम लोगों की सेहत के खिलाफ चल रहे एक बड़े खतरे को रोका गया है.

