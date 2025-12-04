नोएडा में सौतेले बाप की हैवानियत, दो मासूमों को नाले में फेंका, राहगीरों ने बचाई जान

नोएडा में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक सौतेले पिता ने अपने ही दो मासूम बच्चों को नाले में फेंक दिया. घटना थाना सेक्टर 142 क्षेत्र के सेक्टर 137 स्थित पारस टेयरा सोसायटी के सामने बने नाले की है. रोने की आवाज सुनकर राहगीरों ने तुरंत नाले में छलांग लगाई और दोनों बच्चों की जान बचाई. समय पर मिली मदद से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

सूचना मिलते ही थाना सेक्टर 142 पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने दोनों बच्चों को अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें स्वस्थ बताया. बच्चों की हालत फिलहाल ठीक है. पुलिस ने मौके की जांच कर घटना की जानकारी जुटाई.

राहगीरों ने बच्चों की जान बचाई

मामले में 3 दिसंबर 2025 को शिकायत दर्ज कराई गई थी. शिकायत के मुताबिक, सौतेले पिता आशीष ने 3 और 4 साल के बच्चों को रखने से इनकार कर दिया था. आरोप है कि वह बच्चों को जान से मारने की नीयत से नाले में फेंककर फरार हो गया. इससे पहले वह अपनी पत्नी नीलम को बाजार में बैठाकर घर लौटा था और फिर बच्चों को साथ ले गया.

पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि नीलम की पहली शादी आशीष के चचेरे भाई से हुई थी. बाद में नीलम और आशीष के बीच नजदीकियां बढ़ीं और दोनों बच्चों के साथ नोएडा आ गए. लेकिन आशीष बच्चों से नफरत करता था और उन्हें अपने पास नहीं रखना चाहता था. इसी वजह से उसने यह कदम उठाया.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी आशीष पुत्र भारत सिंह को सेक्टर 142 मेट्रो स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने दोनों बच्चों का मेडिकल कराया और उन्हें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश किया है. फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी है.



