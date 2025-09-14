9 लड़कियां, 4 पुरुष और स्पा सेंटर... बाहर लिखा था- कंप्यूटर चलाना सीखें, अंदर की कहानी कुछ और निकली

UP News: मेरठ शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर रोजाना सैकड़ों लोग गुजरते हैं. दुकानों की भीड़, होर्डिंग्स और विज्ञापन किसी का भी ध्यान खींच लेते हैं. गढ़ रोड स्थित एक कॉम्प्लेक्स में भी ऐसा ही एक बोर्ड लगा था- कंप्यूटर चलाना सीखें, जॉब वर्क पाएं. बाहर से देखने पर यह जगह एक सामान्य कंप्यूटर सेंटर लगती थी. लेकिन जब पुलिस अंदर पहुंची, तो कहानी पूरी तरह अलग निकली.

यहां नौचंदी थाना क्षेत्र की नई सड़क, गढ़ रोड पर मेरठ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की. भारी पुलिस बल के साथ सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी मौके पर पहुंचे और छापेमारी की. दरवाजा खुलते ही पुलिस टीम हैरान रह गई. जिस जगह पर कंप्यूटर और लैपटॉप की क्लास चलने की उम्मीद थी, वहां दरअसल एक स्पा सेंटर चल रहा था. आरोप है कि यहां जिस्मफरोशी का धंधा किया जा रहा था.

पुलिस को अंदर 9 लड़कियां मिलीं, इनमें एक रिशेप्सनिस्ट भी शामिल है. इसके अलावा वहां मौजूद तीन कस्टमर और स्पा संचालक को भी हिरासत में लिया गया. बाहर से कंप्यूटर सेंटर का साइनबोर्ड और फोटो लगाए गए थे, ताकि किसी को शक न हो. लेकिन अंदर का नजारा बिल्कुल उल्टा था- यहां कंप्यूटर नहीं, बल्कि स्पा और उससे जुड़े ‘गंदे धंधे’ का कारोबार चल रहा था.

सूत्रों के मुताबिक, पुलिस को लंबे समय से इस कॉम्प्लेक्स को लेकर शिकायतें मिल रही थीं. कई लोगों ने बताया था कि यहां कंप्यूटर क्लासेस के नाम पर कुछ और ही काम होता है. शिकायतें बढ़ीं तो सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी ने खुद कार्रवाई की कमान संभाली.

जांच की तैयारी कर नौचंदी, मेडिकल और सिविल लाइन पुलिस की टीमों ने कॉम्प्लेक्स पर छापा मारा. पुलिस की मौजूदगी से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. अंदर से जो तस्वीर सामने आई, उसने सबको चौंका दिया. लड़कियां और पुरुष तुरंत पुलिस के घेरे में ले लिए गए.

हिरासत में लिए गए सभी लोगों को थाने ले जाया गया. सीओ अभिषेक तिवारी का कहना था कि काफी समय से शिकायतें मिल रही थीं. जांच में यह बात सही पाई गई. यहां एक रिसेप्शनिस्ट और आठ अन्य लड़कियां मौजूद थीं. चार पुरुष भी पकड़े गए हैं. सभी से पूछताछ की जा रही है. आगे की कार्रवाई चल रही है.

स्थानीय लोगों के लिए यह चौंकाने वाला था. बाहर से देखने पर यह जगह बिल्कुल सामान्य लगती थी. कॉम्प्लेक्स में आने-जाने वाले लोगों को कभी शक नहीं हुआ कि यहां कुछ और भी हो सकता है.

फिलहाल पुलिस ने स्पा सेंटर को सील कर दिया है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यहां लड़कियों को कैसे लाया जाता था और पूरे धंधे के पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं. पुलिस यह भी जानने की कोशिश कर रही है कि क्या मेरठ और आसपास के इलाकों में ऐसे और भी सेंटर चल रहे हैं.

