स्पाई कैमरा और 74 लड़कियों के वीडियो... खुद की संतुष्टि के लिए करता था रिकॉर्ड, निजी एयरलाइंस के पायलट की कहानी

ये कहानी दिल्ली के किशनगढ़ इलाके की है. दरअसल, एक निजी एयरलाइंस में पायलट के रूप में काम करने वाले 31 साल के मोहित प्रियदर्शी को अरेस्ट किया गया है. उस पर आरोप है कि उसने स्पाई कैमरे से महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाए. उसके मोबाइल से 74 अलग-अलग लड़कियों के वीडियो मिले हैं. पुलिस ने जब कस्टडी में उससे पूछताछ की तो जो बातें उसने कहीं, वो हैरान करने वाली हैं. पुलिस का कहना है कि आरोपी ने ये वीडियो कहीं अपलोड नहीं किए थे, सिर्फ अपने मोबाइल में रखे थे.

पुलिस का कहना है कि यह मामला 30 अगस्त 2025 की रात लगभग 10:20 बजे का है. किशनगढ़ गांव के शनि बाजार में एक लड़की ने देखा कि एक अज्ञात शख्स लाइटर जैसी डिवाइस से उसकी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा है. महिला ने इस घटना की शिकायत किशनगढ़ थाने में दर्ज करवाई. इसके बाद पुलिस ने तुरंत जांच-पड़ताल शुरू की.

किशनगढ़ पुलिस ने एक विशेष टीम बनाई. टीम में एसआई दिव्या यादव, हेड कॉन्स्टेबल योगेश, हेड कॉन्स्टेबल श्याम सुंदर, मोहन और विकास शामिल थे. टीम का नेतृत्व SHO किशनगढ़ अजय कुमार यादव कर रहे थे.

टीम ने इलाके के CCTV फुटेज की बारीकी से जांच की और संदिग्ध व्यक्ति की तस्वीर भी शेयर की. इसके अलावा, पुलिस ने स्थानीय मुखबिरों और गुप्त सूचनाओं की मदद से आरोपी की पहचान और उसके ठिकाने का पता लगाया. स्थानीय खुफिया जानकारी के आधार पर आखिर पुलिस ने मोहित प्रियदर्शी को अरेस्ट कर लिया. जब उससे पूछताछ हुई तो उसने जुर्म कबूल कर लिया.

31 साल का मोहित प्रियदर्शी आगरा का रहने वाला है. वह एक निजी एयरलाइंस में पायलट है. पूछताछ में उसने कहा कि उसने ये वीडियो केवल अपनी निजी संतुष्टि के लिए बनाए थे. पुलिस ने उसके कब्जे से एक लाइटर जैसा दिखने वाला स्पाई कैमरा बरामद किया है. इसके अलावा, मोबाइल से 74 अलग-अलग लड़कियों के अश्लील वीडियो भी मिले. पुलिस का कहना है कि वीडियो की जांच जारी है. आरोपी की ऑनलाइन एक्टिविटीज और अन्य मामलों को लेकर भी जांच हो रही है.

पुलिस ने कहा कि इस मामले में आरोपी ने पीड़ित महिलाओं की निजता को आघात पहुंचाया. इस मामले की जांच और डिजिटल सबूतों की पुष्टि के बाद उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि आरोपी द्वारा बनाए गए वीडियो को लेकर तफ्तीश चल रही है. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या आरोपी ने किसी अन्य स्थान या समय पर महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो बनाए. आरोपी के मोबाइल और कैमरे की जांच के बाद ही पूरी तस्वीर सामने आएगी.

