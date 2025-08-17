scorecardresearch
 

Feedback

'FIR में BJP जिला अध्यक्ष का नाम क्यों नहीं...', फतेहपुर मकबरा-मंदिर विवाद मामले को लेकर सपा सांसद बर्क ने उठाया सवाल

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में 11 अगस्त को हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस की मौजूदगी में मकबरे में घुसकर तोड़फोड़ की थी. इस मामले में 10 नामजद समेत 150 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

Advertisement
X
फतेहपुर मकबरा-मंदिर विवाद मामले पर सपा सांसद ने उठाया सवाल. (File Photo: ITG)
फतेहपुर मकबरा-मंदिर विवाद मामले पर सपा सांसद ने उठाया सवाल. (File Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में 11 अगस्त को हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस की मौजूदगी में मकबरे में घुसकर तोड़फोड़ की थी. इस मामले में 10 नामजद समेत 150 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. वहीं, इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी गरमा गई है. इसी बीच फतेहपुर बीजेपी जिला अध्यक्ष मुखलाल का बयान आया है. 

मुखलाल ने कहा कि शहर में अमन रहे इसलिए हम पूजा कर रहे हैं . हम, हमारे घर में ही ठाकुरद्वारा मंदिर की प्रतीकात्मक तस्वीर लगाकर पूजा कर रहे हैं. हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और सनातनियों से कहेंगे कि घर पर प्रतीकात्मक तस्वीर लगाएं. इसके अलावा पूजा करें ताकि जीत हमारी हो सके. जब तक मंदिर नहीं मिल जाता, हम तब तक घर पर पूजा करें. कानूनी लड़ाई लड़ेंगे हम लोग.

यह भी पढ़ें: फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, फतेहपुर... शहर-शहर विवाद की लहर, समझें- मकबरे और मंदिर का पूरा मामला

सम्बंधित ख़बरें

Fatehpur Abdul Samad tomb dispute (photo- pti)
EXCLUSIVE: फतेहपुर में जिस जगह पर बना अब्दुल समद का मकबरा, वो जमीन किसकी? 
In Fatehpur, a car dragged a bike, sparking flames on the road.
फतेहपुर में कार ने बाइक को घसीटा, सड़क से निकलने लगी आग की चिंगारी 
Dangal: Politics heats up over the Fatehpur violence, names in the FIR, questions on action.
फतेहपुर हिंसा पर गरमाई सियासत, FIR में नाम, कार्रवाई पर सवाल 
Fatehpur Tomb
फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, फतेहपुर... शहर-शहर विवाद की लहर, समझें- मकबरे और मंदिर का पूरा मामला 
Pooja Pal met with CM Yogi.
सीएम योगी से मिलीं पूजा पाल, सपा से निष्कासन के बाद पहली भेंट 

फतेहपुर मकबरा-मंदिर विवाद मामले में संभल सांसद का भी आया बयान

फतेहपुर मकबरा-मंदिर विवाद मामले को लेकर संभल जिले के सांसद ज़िया उर रहमान बर्क का बयान आया है. उन्होंने कहा कि मैं फतेहपुर हिंसा की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं. जिस तरह से वहां पर कानून को हाथ में लेने का काम किया गया, उन लोगों के खिलाफ अभी तक कोई भी खास कार्रवाई देखने को नहीं मिली. जिस तरीके से इस घटना में वहां के BJP जिला अध्यक्ष संलिप्त हैं, उनका नाम भी अभी तक रिपोर्ट में नहीं है. जबकि संभल में 24 नवंबर को जो घटना घटी, मैं उस दिन हजारों किलोमीटर दूर था. फिर भी मेरा नाम रिपोर्ट में आ गया.

Advertisement

बर्क ने कहा कि फतेहपुर में मौजूद रहकर एक व्यक्ति अधिकारियों को फोन पर हड़काते हुए नजर आ रहा है. ये चीज गलत है. हमारा मकसद यही है कि देश हो या प्रदेश... कानून से चलना चाहिए. मैं चाहता हूं कि जिन लोगों ने भी धर्म के नाम पर आपस में लड़ाने का काम किया और मकबरे पर जिस तरह से घुसपैठ की गई. ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement