सहारनपुर में हुई 'PDA चौपाल' में नजर आईं इकरा हसन, गुर्जर समाज ने पहनाई भगवा पगड़ी 

सहारनपुर के देवबंद क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में सांसद इकरा हसन को भगवा गुर्जर समाज ने पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया. यह सम्मान गुर्जर समाज द्वारा आयोजित 'PDA चौपाल' कार्यक्रम के दौरान दिया गया, जहां इकरा हसन के साथ सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी भी मौजूद थे. इस कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

दरअसल, कैराना सांसद इकरा हसन सहारनपुर में एक जनसभा में शामिल हुईं. यह जनसभा बुधवार, 15 अक्टूबर को देवबंद क्षेत्र के मीरपुर गांव में आयोजित हुई. यह कार्यक्रम गुर्जर समाज द्वारा सामाजिक जागरूकता और एकता के लिए 'PDA चौपाल' के तहत रखा गया था. इस कार्यक्रम में इकरा हसन और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी पहुंचे. गुर्जर समाज ने इकरा हसन को पगड़ी, माला और शॉल पहनाकर सम्मानित किय. पूरे कार्यक्रम के दौरान भीड़ उत्साह में झूमती रही और इकरा हसन ज़िंदाबाद के नारे लगे.

सहारनपुर के मीरपुर गांव में हुई 'PDA चौपाल' में हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे. इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी भी मंच पर उपस्थित रहे. गुर्जर समाज ने मंच पर दोनों नेताओं का पगड़ी, माला और शॉल पहनाकर भव्य स्वागत किया. सम्मान के समय पूरा माहौल तालियों की गड़गड़ाहट और नारों से गूंज उठा, जिससे पता चलता है कि भीड़ में इकरा हसन के लिए जबरदस्त उत्साह था.

पगड़ी पहनकर दिया भाषण

गुर्जर समाज से पगड़ी पहनकर इकरा हसन ने सभा को संबोधित किया. अपने संबोधन में उन्होंने समाज में एकता, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर विशेष ज़ोर दिया. उनके भाषण के दौरान मौजूद भीड़ लगातार तालियां बजाकर उनका समर्थन करती रही.

चुनावी समीकरणों से जुड़ाव

वायरल हो रहे इस वीडियो के राजनीतिक गलियारों में भी खूब चर्चे हैं. राजनीतिक विश्लेषक इस कार्यक्रम और इकरा हसन को मिले सम्मान को आगामी 2027 के विधानसभा चुनावी समीकरणों से जोड़कर देख रहे हैं. गुर्जर समाज के इस समर्थन को समाजवादी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इकरा हसन के भाषण और सम्मान ने पार्टी के PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) एजेंडे को बल दिया है.

