बस्ती में सपा नेता की दरिंदगी: बुजुर्ग महिला पर किया कुल्हाड़ी-सरिया से हमला, 48 घंटे तक नहीं लिखी गई FIR, एसपी ने लिया एक्शन

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सपा नेता ने एक बुजुर्ग महिला पर कुल्हाड़ी और सरिया से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं. महिला का आरोप है कि उसके प्राइवेट पार्ट में भी सरिया डालने की कोशिश की गई. 48 घंटे तक पुलिस ने न FIR दर्ज की और न मेडिकल कराया. एसपी के हस्तक्षेप के बाद थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर कर मुकदमा दर्ज किया गया.

बर्बरता की हदें पार

रुधौली थाना क्षेत्र की रहने वाली बुजुर्ग महिला का आरोप है कि मामूली कहासुनी के बाद सपा नेता फूलचंद्र यादव और उसके साथियों ने उस पर हमला कर दिया. महिला का सर कुल्हाड़ी के वार से फट गया और लाठी-डंडों से पीटकर उसे अधमरा कर दिया गया. इतना ही नहीं, सपा नेता ने महिला के सीने पर चढ़कर उसके प्राइवेट पार्ट में सरिया डालने का भी प्रयास किया. घटना के वक्त घर में कोई अन्य मौजूद नहीं था.

48 घंटे तक नहीं हुई सुनवाई

खून से लथपथ पीड़ित महिला काफी देर तक दर्द से तड़पती रही. बेटे के घर पहुंचने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने पुलिस रिपोर्ट की सलाह दी. जब महिला थाने पहुंची तो रुधौली थानाध्यक्ष विजय कुमार दुबे ने न तो उनका मेडिकल कराया और न ही FIR दर्ज की, बल्कि फटकार कर वापस भेज दिया. लगभग 48 घंटे तक कोई कानूनी कार्रवाई न होने पर पीड़िता ने भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी से संपर्क किया.

SP ने लिया एक्शन, थानाध्यक्ष लाइन हाजिर

भाजपा नेता की मदद से लहूलुहान महिला एसपी अभिनंदन के पास पहुंची और आपबीती सुनाई. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने तत्काल थानाध्यक्ष विजय कुमार दुबे को जमकर लताड़ लगाई और उन्हें तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया. एसपी के सख्त तेवर से महकमे में हड़कंप मच गया. फिलहाल, रुधौली पुलिस ने आरोपी सपा नेता के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की धर पकड़ शुरू कर दी गई है.

