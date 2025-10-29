scorecardresearch
 

सोनभद्र: मारपीट का वीडियो बना रहे युवक के मोबाइल पर पुलिसकर्मी ने मारी लात, SP ने किया सस्पेंड

सोनभद्र जिले के विंधमगंज में मारपीट की घटना का वीडियो बना रहे एक युवक के मोबाइल पर डायल 112 के सिपाही ने लात मार दी. वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने संज्ञान लिया. पुलिसकर्मी द्वारा युवक के मोबाइल पर लात मारने की घटना को अनुशासनहीनता मानते हुए, एसपी सोनभद्र ने तत्काल प्रभाव से दोषी सिपाही को निलंबित कर दिया.

सोनभद्र के सिपाही का वीडियो वायरल (Photo- Screengrab)
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में डायल 112 के एक पुलिसकर्मी की मनमानी सामने आई है. विंधमगंज थाना क्षेत्र में दो पक्षों की मारपीट का वीडियो बना रहे स्थानीय युवक के मोबाइल पर सिपाही ने लात मार दी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. जिसके बाद एसपी सोनभद्र ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से अनुशासनहीनता के दोषी सिपाही को निलंबित कर दिया. 

पुरानी रंजिश में मारपीट, फिर पुलिस की एंट्री 

पूरा मामला सोनभद्र जिले के विंधमगंज थाना क्षेत्र के जोरूखांड गांव का है, जहां दो पट्टीदारों के बीच पुरानी रंजिश में मारपीट हो रही थी. इस दौरान एक पक्ष के व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से वार कर एक अधेड़ को गर्दन पर गंभीर रूप से घायल कर दिया.

स्थानीय लोगों ने तुरंत डायल 112 पुलिस को सूचना दी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ले रही थी. तभी एक स्थानीय युवक घटनास्थल पर हो रही घटना का वीडियो बनाने लगा और पुलिस पर घायल पक्ष पर दबाव बनाने का आरोप लगाने लगा. 

वीडियो बनाने के दौरान घायल व्यक्ति ने एक पुलिसकर्मी का पैर पकड़ लिया. जैसे ही युवक पुलिसकर्मी के पास पहुंचकर वीडियो बनाने लगा, पुलिसकर्मी को गुस्सा आ गया. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी ने युवक के मोबाइल पर लात मार दी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. 

एसपी ने लिया एक्शन

वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए एसपी सोनभद्र अभिषेक वर्मा ने तुरंत कार्रवाई की. एसपी ने प्रथम दृष्टया पीआरवी (PRV) के जवान अभिषेक कुमार को अनुशासनहीनता का दोषी पाया. उन्होंने तत्काल प्रभाव से सिपाही अभिषेक कुमार को निलंबित कर दिया. पुलिस अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के दौरान किसी भी तरह की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. 

