सोनभद्र में ऑनर किलिंग: 5 भाइयों ने मिलकर बहन और बहनोई को मार डाला, लव मैरिज से थे नाराज, गुजरात से बुलाया था घर

सोनभद्र में प्रेम विवाह से नाराज 5 सगे भाइयों ने बहन मुन्नी गुप्ता और बहनोई दुखन साव को झूठा भरोसा देकर गुजरात से बुलाया. मिर्जापुर से उन्हें डीसीएम में बैठाकर हाथीनाला के पास नृशंस हत्या कर दी और शव फेंक दिए. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि तीन फरार हैं.

सोनभद्र में पति-पत्नी की हत्या (Photo- ITG)
सोनभद्र में पति-पत्नी की हत्या (Photo- ITG)

यूपी के सोनभद्र में ऑनर किलिंग के एक सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ है. प्रेम विवाह से नाराज पांच सगे भाइयों ने मिलकर अपनी बहन मुन्नी गुप्ता और उसके पति दुखन साव की नृशंस हत्या कर दी. इसके बाद उनके शवों को जंगलों में फेंक दिया. फिलहाल, पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीन अन्य फरार चल रहे हैं. उनकी तलाश में दबिश दी जा रही है. 

झांसे में आए पति-पत्नी, गुजरात से बुलाया घर

पुलिस जांच में पता चला कि मृतका मुन्नी गुप्ता और दुखन साव में प्रेम संबंध थे और उन्होंने लड़की के परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली थी. शादी के बाद दोनों गुजरात जाकर रहने लगे थे. पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने पति-पत्नी को यह झूठा भरोसा दिया कि वे घर वापस आएं, तो उनकी शादी धूमधाम से कराई जाएगी. दोनों पति-पत्नी ट्रेन से गुजरात से मिर्जापुर आ गए, जहां उनका एक भाई डीसीएम गाड़ी लेकर उन्हें लेने आया. 

हाथीनाला के पास उतारा मौत के घाट

योजना के मुताबिक, मुन्नी और दुखन को डीसीएम में बैठाकर बिहार के लिए रवाना हुए. आरोपियों ने हाथीनाला के पास एक बहाने से गाड़ी रोकी और वहीं दोनों पति-पत्नी की नृशंस हत्या कर दी. हत्या के बाद, उन्होंने बहन मुन्नी के शव को तो वहीं घटनास्थल पर फेंक दिया, जबकि बहनोई दुखन साव के नर कंकाल को दुद्धी थाना क्षेत्र में झाड़ियों के बीच फेंककर सभी आरोपी फरार हो गए. 

दो भाई गिरफ्तार, तीन फरार

पुलिस ने हत्यारोपी पांच भाइयों में से मुन्ना और राहुल को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि अवधेश, राकेश और मुकेश अभी भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है. पुलिस ने उनके कब्जे से नीले रंग की पिकअप गाड़ी भी बरामद की है. सभी आरोपी बिहार के पटना जिले के नौबतपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. 

TOPICS:

