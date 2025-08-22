इंस्टाग्राम से ली युवती की फोटो, बना दी आपत्तिजनक रील... वायरल होने पर दर्ज हुआ केस, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

यूपी की राजधानी लखनऊ में सोशल मीडिया के दुरुपयोग का मामला सामने आया है. यहां पीजीआई इलाके में एक युवती की तस्वीर को लेकर आपत्तिजनक रील बनाकर वायरल कर दी गई. यह तस्वीर पुलिस के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से ली गई थी. इस मामले में युवती की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी इंस्टाग्राम यूजर के खिलाफ केस दर्ज कर किया है और उसकी तलाश शुरू कर दी है.

शिकायत के अनुसार, युवती दिसंबर 2024 में लापता हो गई थी. उस दौरान तलाश के लिए पुलिस ने उसके फोटो को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया था, ताकि कोई सूचना मिल सके. अगस्त 2025 में युवती सकुशल मिल गई, लेकिन एक इंस्टाग्राम अकाउंट ने 12 अगस्त को उसी फोटो का इस्तेमाल कर आपत्तिजनक रील बनाई और वायरल कर दी.

पीड़िता की मां का आरोप है कि इस हरकत से न केवल उनकी बेटी, बल्कि पूरे परिवार की छवि धूमिल हुई है. परिवार को तनाव और मानसिक आघात का सामना करना पड़ रहा है. शिकायत में यह भी कहा गया है कि किसी अज्ञात शख्स ने युवती को धमकियां दी हैं, जिससे परिवार और दहशत में है.

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की. आरोपी इंस्टाग्राम अकाउंट होल्डर के खिलाफ आईटी एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है. फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और साइबर सेल की मदद ली जा रही है.

अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल कर किसी की छवि खराब करने या उत्पीड़न करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. मामले की जांच जारी है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

