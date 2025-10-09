scorecardresearch
 

यूपी के फर्रुखाबाद में प्राइवेट एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त, सभी सुरक्षित

फर्रुखाबाद की निसाई हवाई पट्टी पर एक निजी छोटा विमान टेक ऑफ करते समय असंतुलित होकर मिट्टी में धंस गया. यह विमान वुड वाइन बियर फैक्ट्री के अधिकारियों को लेकर भोपाल जा रहा था. राहत की बात है कि दुर्घटना में विमान सवार कोई भी घायल नहीं हुआ और एक बड़ा हादसा टल गया.

फर्रुखाबाद में एक निजी विमान रनवे से उड़ान भरते समय नियंत्रण खो बैठा (Photo- Screengrab)
उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में आज निसाई स्थित हवाई पट्टी पर एक निजी छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. टेक ऑफ करते समय असंतुलित होकर विमान हवाई पट्टी से बाहर आ गया और मिट्टी में धंस गया. राहत की बात यह है कि विमान में सवार किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई है.

भोपाल जा रहा था कंपनी का विमान

जेट सर्विस एविएशन कंपनी का निजी विमान (जेट वीटी) आज दिन में फर्रुखाबाद की निसाई हवाई पट्टी से टेक ऑफ कर रहा था. यह विमान वुड वाइन बियर फैक्ट्री के आला अधिकारियों को लेकर भोपाल वापस जा रहा था. विमान के टेक ऑफ के दौरान असंतुलित होने के कारण वह हवाई पट्टी से बाहर निकलकर मिट्टी में धंस गया. यह बियर फैक्ट्री खिमसेपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट में निर्माणाधीन है. 

सभी यात्री सुरक्षित, बड़ा हादसा टला

यह दुर्घटना निसाई स्थित हवाई पट्टी पर हुई. गनीमत रही कि हादसे में विमान सवार कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ. विमान में सवार कंपनी के अधिकारी बियर फैक्ट्री के निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लेने के लिए बीते दिन यहां पहुंचे थे. दुर्घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया, लेकिन कोई जनहानि न होने से बड़ा हादसा टल गया. 

