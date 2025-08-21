scorecardresearch
 

मुजफ्फरनगर में पकड़ी गई 10 करोड़ की स्मैक, 4 तस्कर गिरफ्तार, दिल्ली-हरियाणा तक फैला था नेटवर्क

मुजफ्फरनगर पुलिस ने कार से चार बदमाशों अब्दुल कादिर, अबरार उर्फ सोनू, बाबर और रिहान को गिरफ्तार किया. इनके पास से 1 किलो 15 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी कीमत लगभग 10 करोड़ रुपये बताई जा रही है. 

मुजफ्फरनगर पुलिस की गिरफ्त में तस्कर (Photo: ITG)
मुजफ्फरनगर पुलिस की गिरफ्त में तस्कर (Photo: ITG)

सहारनपुर मंडल में पुलिस का 'ऑपरेशन सवेरा' लगातार जारी है. इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है. चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक i20 कार से 10 करोड़ रुपये की 1 किलो 15 ग्राम स्मैक बरामद की है और चार तस्करों को भी गिरफ्तार किया है. 

ऑपरेशन सवेरा के तहत पुलिस का बड़ा एक्शन

मुजफ्फरनगर पुलिस ने बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार को यह कार्रवाई की. संदिग्ध वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक i20 कार को रोकने का इशारा किया. कार सवार बदमाशों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी करके उन्हें पकड़ लिया. पुलिस ने कार से चार बदमाशों अब्दुल कादिर, अबरार उर्फ सोनू, बाबर और रिहान को गिरफ्तार किया. इनके पास से 1 किलो 15 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी कीमत लगभग 10 करोड़ रुपये बताई जा रही है. 

उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में फैला था नेटवर्क

प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि ये शातिर बदमाश बरेली से स्मैक खरीदकर लाते थे और इसे दिल्ली, हरियाणा, मुंबई और उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में बेचते थे. पुलिस का कहना है कि यह एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है. पिछले 10 दिनों में मुजफ्फरनगर पुलिस ने ऑपरेशन सवेरा के तहत 16 करोड़ रुपये की स्मैक, चरस और गांजा बरामद कर कई तस्करों को गिरफ्तार किया है और उन्हें जेल भेजा है. यह अभियान नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए चलाया जा रहा है. 

गौरतलब है कि ऑपरेशन सवेरा के तहत मुजफ्फरनगर पुलिस ने 10 दिनों के अंदर तकरीबन 16 करोड़ रुपये कि स्मैक चरस गांजा विभिन्न थाना क्षेत्र से बरामद की है, साथ ही कई तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है. 

