रात में नागिन बन जाती है नसीमुन, पति मेराज को डर कहीं डंस न ले... पत्नी से पीड़ित पति की DM से गुहार

उत्तर प्रदेश के सीतापुर के ज़िला मजिस्ट्रेट के पास एक अजीबोगरीब शिकायत लेकर एक व्यक्ति पहुंचा. उसका दावा है कि उसकी पत्नी "नागिन" बन गई है, जिससे वह डर के मारे रातों को सो नहीं पाता. साथ ही युवक को डर है कि कहीं उसकी पत्नी से उसे रात में डंस न ले.

दरअसल महमूदाबाद तहसील के लोधासा गांव के शिकायतकर्ता मेराज ने 4 अक्टूबर को आयोजित 'समाधान दिवस' में ज़िला मजिस्ट्रेट अभिषेक आनंद के सामने अपनी "व्यथा" सुनाई. मेराज ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी नसीमुन मानसिक रूप से अस्थिर है और रातों को "नागिन" बनकर फुफकारती और उसे डराती रहती है.

पुलिस ने शुरू की जांच

उसने दावा किया कि उसकी बार-बार की गई गुहार के बावजूद, स्थानीय पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की. जिससे उसे मदद के लिए ज़िला प्रशासन से संपर्क करना पड़ा.

युवक की बात सुनकर शिकायत निवारण कार्यक्रम में मौजूद अधिकारी भी हैरान रह गए. जबकि ज़िला मजिस्ट्रेट ने पुलिस को मामले की जांच करने और उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमें एक शिकायत मिली है. शिकायत में एक व्यक्ति ने कहा है कि उसकी पत्नी रात में नागिन बन जाती है और उसे फुफकारती है. जिससे व्यक्ति डरा हुआ है. मामले में की जांच की जा रही है.

