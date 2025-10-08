scorecardresearch
 

'फुफकार मारती है, शादी के बाद काट लिया...' पत्नी के नागिन बनने की शिकायत करने वाले से आजतक ने की बात

ये अजीबोगरीब कहानी यूपी के सातीपुर जिले की है. यहां एक शख्स अधिकारियों के सामने हैरान कर देने वाली शिकायत लेकर पहुंचा. उसने कहा कि उसकी पत्नी रात में नागिन बन जाती है, फुफकारती है, शादी के बाद काट भी लिया था. वह डर के कारण सो नहीं पा रहा. आजतक ने जब उससे बात की तो उसने आपबीती सुनाई.

अधिकारियों से की गई शिकायत पर कार्रवाई क्या हुई. (Photo: ITG)
कभी-कभी अजीब कहानियां सामने आ जाती हैं कि सुनने वाले भी चौंक जाएं. ऐसा ही मामला सीतापुर के महमूदाबाद तहसील में समाधान दिवस के दौरान सामने आया. अफसरों से मेराज नाम के युवक ने शिकायत करते हुए कहा कि उसकी पत्नी उसे रात में नागिन बनकर डराती है. यह शिकायत पत्र जब देखा तो अधिकारी भी हैरान रह गए.

मेराज ने शिकायत में कहा है कि उसका और उसकी पत्नी नसीमुन का विवाह राजपुर में हुआ था. शादी के कुछ समय बाद ही मेराज को लगा कि पत्नी मानसिक रूप से परेशान है. जब समस्या गंभीर होने लगी, तो उसने अधिकारियों से शिकायत की. मेराज ने बताया कि उसकी पत्नी रात के अंधेरे में उसे डराने के लिए फुफकार मारती है और कभी-कभी काटने जैसी हरकत करती है. उसने कहा कि इस व्यवहार की वजह से वह सो नहीं पा रहा है, उसे खतरा महसूस हो रहा है.

यह भी पढ़ें: क्या सच में नागिन आंखों में कातिल की तस्वीर कैद कर लेती है?

समाधान दिवस के दौरान जिला अधिकारी डीएम अभिषेक ने मेराज की बातों को सुना. उन्होंने कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र के आधार पर मामला निस्तारण करने के निर्देश दिए. शिकायत में मेराज ने यह भी बताया कि शादी के समय भी उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ और उसकी पत्नी ने उसे काटने की कोशिश की थी. उसने अधिकारियों से यह प्रार्थना की कि उसकी जान को सुरक्षा दी जाए और उसे इस मानसिक पीड़ा से राहत मिल सके.

मेराज ने कहा कि जब उसने प्रशासनिक अधिकारियों से मदद मांगी, तो कई बार उसे यह कहा गया कि मामला हल हो जाएगा, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. मेराज ने शिकायत करते हुए अधिकारियों को बताया कि उसकी पत्नी की हरकतें इतनी असामान्य हैं कि उन्हें रात में डर के कारण सोने में मुश्किल होती है. मेराज की बातों ने लोगों को झकझोर दिया. उसने कहा कि मेरी जान बचाई जाए, मुझे कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा.

