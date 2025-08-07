सीतापुर में पत्रकार के 'कातिलों' का एनकाउंटर... शूटर राजू और संजय ढेर, पिस्टल-कार्बाइन बरामद

यूपी के सीतापुर में 5 महीने पहले हुए पत्रकार राघवेंद्र बाजपेई हत्याकांड में शामिल दो शूटर पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गए हैं. मारे गए बदमाशों का नाम- राजू तिवारी उर्फ रिजवान और संजय तिवारी उर्फ अकील है. ये दोनों शूटर थे, जिन्होंने पत्रकार पर गोली चलाई थी.

वारदात के बाद से दोनों को पुलिस शिद्दत से तलाश रही थी. आज तड़के इनकी लोकेशन मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी शुरू की. खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया, जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं और दोनों बदमाशों को मार गिराया.

पिसावा थाना क्षेत्र में हुए इस एनकाउंटर को STF, सीतापुर पुलिस व एसओजी टीम अंजाम दिया. मौके से 32 बोर की पिस्टल, कार्बाइन, बाइक आदि बरामद हुई है. खुद एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और टीम को शाबाशी दी. इसके बाद उन्होंने मीडिया को डिटेल में पूरी जानकारी भी दी.

एसपी अंकुर अग्रवाल के मुताबिक, 8 मार्च को बाइक से जा रहे पत्रकार राघवेंद्र बाजपेई को रास्ते में रोककर गोली मार दी गई थी. इस मामले में वांछित दोनों शूटर्स पर एक-एक लाख का इनाम घोषित था. दोनों पिछले काफी समय से फरार चल रहे थे, लेकिन पुलिस टीम उनके पीछे लगी हुई थी.

Advertisement

गुरुवार तड़के STF और पुलिस को शूटरों के लोकेशन के बारे में सूचना मिली. पिसावा इलाके में चेकिंग के दौरान बाइक सवार दोनों बदमाशों ने फायरिंग कर भागने की कोशिश की लेकिन जवाबी एक्शन में ढेर कर दिए गए. डॉक्टरों ने जिला अस्पताल में दोनों को मृत घोषित कर दिया.

बताया जा रहा है कि राघवेंद्र बाजपेई की हत्या की साजिश कारेदेव बाबा मंदिर के पुजारी शिवानंद बाबा उर्फ विकास राठौर ने रची थी. शिवानंद बाबा सहित 3 आरोपी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं, वहीं फरार चल रहे शूटर्स का आज एनकाउंटर हो गया.

---- समाप्त ----