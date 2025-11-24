scorecardresearch
 

Feedback

'मिलने नहीं आओगी तो...', पूर्व प्रेमी ने किया शादीशुदा महिला से रेप, फिर 6 दोस्तों के हवाले किया; सिद्धार्थनगर में घिनौनी वारदात

यूपी के सिद्धार्थनगर में एक विवाहित दलित महिला से 7 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है. पूर्व प्रेमी ने उसे मिलने बुलाया और खुद बलात्कार करने के बाद अपने 6 दोस्तों को सौंप दिया. पुलिस ने शिकायत पर BNS की धाराओं और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 जेल भेजे गए और 4 को बाल सुधार गृह भेजा गया है.

Advertisement
X
सिद्धार्थनगर रेप केस के 6 आरोपी गिरफ्तार (Photo- ITG)
सिद्धार्थनगर रेप केस के 6 आरोपी गिरफ्तार (Photo- ITG)

यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां एक विवाहित दलित महिला के साथ 7 युवको ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है. पीड़िता को अपने मायके आई थी. जहां पूर्व प्रेमी ने फोन करके उसे मिलने के लिए बुलाया और वहां पहले तो खुद बलात्कार किया फिर अपने 6 दोस्तों को बुलाकर उसे सौंप दिया. 

सिद्धार्थनगर पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर थाने में धारा 70(1), 351(3) BNS व 3(2) एवं एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेज दिया है. फिलहाल, 2 अभियुक्तों को जेल भेजा गया, जबकि 4 अभियुक्तों को बाल सुधार गृह भेजा गया. 

आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर जिले के मिश्रौलिया थानाक्षेत्र के एक गांव की 22 वर्षीय महिला अपने मायके आई हुई थी. यहां उसके पुराने प्रेमी ने उसे फोन करके मिलने के लिए बुलाया. महिला ने आने से मना किया तो उसने कहा कि 'मिलने नहीं आओगी तो घर पर मिलने आ जाऊंगा.' इस बात से डरी महिला ने उसके द्वारा बताई गई जगह में मिलने के लिए हां कर दिया. 

सम्बंधित ख़बरें

MLA Vinay Verma reprimanded the PWD officer (Photo- Screengrab)
'नंगा करके चौराहे पर घुमाऊंगा', विधायक ने PWD अधिकारी को धमकाया 
UP: पूर्व BJP विधायक का विवादित बयान  
Former Siddharthnagar BJP MLA Raghavendra Pratap Singh (file photo)
'वो हमारी 2 लड़कियां ले गए, तुम मुसलमानों की 10 लाओ', BJP नेता का विवादित बयान 
सिद्धार्थनगर में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष का कथित वीडियो वायरल हो गया  (Photo: Screengrab)
UP: बीजेपी जिला उपाध्यक्ष का वीडियो वायरल, पार्टी ने तुरंत निकाला 
Kolhapur
कोल्हापुर में दो समुदायों में हिंसक झड़प, कई वाहनों में लगाई आग, पथराव में कई घायल 

प्रेमी ने मिलने बुलाया, खुद रेप किया, फिर दोस्तों को बुलाया 

Advertisement

महिला 12 नवंबर 2025 को उसकी बताई गई जगह मिलने पहुंच गई. यहां पर उसका प्रेमी विकास व उसका दोस्त जग्गी मौजूद थे. पीड़िता के मुताबिक, उन दोनों ने मेरे साथ बारी-बारी से रेप किया फिर अपने दोस्तों को फोन करके बुलाया और उन लोगों ने भी एक-एक कर बलात्कार किया. उन्होंने गैंगरेप का वीडियो भी बनाया. साथ ही धमकी दी कि किसी को यह बात बताई तो जान से मार देंगे. ऐसे में मैं डर की वजह से चुप रही. जब मेरा भाई दिल्ली से लौटा तब उसे पूरी बात बताई. जिसके बाद भाई के साथ 21 नवंबर को थाने गई और शिकायत दर्ज कराने के बाद एक्शन की मांग की.

फिलहाल, मिश्रौलिया थाने में पुलिस ने 70(1), 351(3) BNS व 3(2) V एससी/एसटी एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज करके 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया. 2 अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया. वहीं, नाबालिक अभियुक्तों को बाल सुधार गृह भेजा गया है. अभी इस घटना का मुख्य अभियुक्त पुलिस की पकड़ में नहीं आया है जिसकी तलाश में पुलिस लगी हुई है.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement