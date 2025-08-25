scorecardresearch
 

'घर आ गया भैया...', भाई से मिलकर बोले शुभांशु शुक्ला, मां ने लगाया गले तो छलक पड़े आंसू, VIDEO

Lucknow News: अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अपने गृहनगर लखनऊ पहुंच गए हैं. यहां उनका भव्य स्वागत हुआ. काफी टाइम बाद परिजनों से मिलकर वह भावुक हो गए. इस दौरान उन्होंने मीडिया से कहा-यहां के लोगों का उत्साह देखकर बहुत अच्छा लग रहा है.

मां से मिलकर भावुक हुए शुभांशु शुक्ला (Photo: screengrab)
अंतरिक्ष से लौटने के बाद पहली बार गृहनगर लखनऊ पहुंचे शुभांशु शुक्ला का भव्य स्वागत हुआ. इस दौरान शुभांशु अपनी मां से मिलकर भावुक हो गए. काफी देर मां और बेटे एक-दूसरे को गले लगाए रहे. दोनों की ही आंखों में आंसू थे. शुभांशु ने परिवारवालों से कहा कि आखिरकार वह घर आ गए हैं. यह मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई. 

इस बाबत जानकारी देते हुए शुभांशु शुक्ला के भाई आशीष ने बताया कि शुभांशु अपनी मां से मिलते ही गले लग गए और 30 सेकंड तक दोनों एक-दूसरे को गले लगाए रहे. उनकी आंखों में आंसू थे. मां रो रही थी और शुभांशु भी बेहद भावुक थे. शुभांशु ने आशीष से कहा- 'भैया, आखिरकार मैं घर आ गया.' यह पल वहां मौजूद सभी लोगों के लिए बेहद भावुक था.  

आशीष ने आगे बताया कि शुभांशु लखनऊ में दो से तीन दिन तक रुकेंगे. हालांकि, उन्हें घर आने की इजाजत नहीं मिली है. कुछ सुरक्षा कारण हैं. उनको स्टेट गेस्ट हाउस में ठहराया जाएगा. इस छोटी मुलाकात के बाद शुभांशु को वापस लौटना होगा. फिलहाल, पूरे लखनऊ में जश्न का माहौल है. राज्य सरकार ने उन्हें स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया है. 

लखनऊ में शुभांशु का भव्य स्वागत

भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला सोमवार को अपने गृहनगर लखनऊ लौटे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया. वह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय बने हैं. शुभांशु ने शहर पहुंचने के बाद मीडिया से कहा, "यहां का उत्साह देखकर बहुत अच्छा लगा."

आपको बता दें कि शुभांशु शुक्ला 17 अगस्त को अमेरिका से भारत पहुंचे थे. 18 अगस्त को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक सहित कई आउटरीच कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद अब वे अपने गृहनगर आए हैं.

उनके माता-पिता शंभू और आशा शुक्ला, पत्नी कामना और बेटे कियाश सहित परिवार के सदस्य उनका स्वागत करने के लिए लखनऊ के हवाई अड्डे पर मौजूद थे. उनके साथ तिरंगा लहराते और "वंदे मातरम" के नारे लगाते हुए उत्साही भीड़ भी मौजूद थी. हवाई अड्डे से, शुक्ला एक खुली छत वाली गाड़ी में अपने परिवार के साथ रोड शो पर निकले. हल्की बूंदाबांदी के बावजूद हजारों लोग सड़कों पर खड़े थे. 

अपनी आस्तीन पर भारतीय ध्वज और दूसरी आस्तीन पर इसरो का प्रतीक चिन्ह लिए भूरे रंग की वायुसेना की जैकेट पहने शुभांशु शुक्ला ने हाथ हिलाकर और मुस्कुराते हुए दर्शकों का अभिवादन किया.

---- समाप्त ----
