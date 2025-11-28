scorecardresearch
 
पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल का निधन, कानपुर से तीन बार रहे सांसद

श्रीप्रकाश जायसवाल तीन बार कानपुर से लोकसभा सांसद रहे और यूपी की राजनीति में कांग्रेस का बड़ा चेहरा माने जाते थे. वे यूपीए सरकार में गृह राज्य मंत्री और बाद में कोयला मंत्री भी रहे.

श्रीप्रकाश जायसवाल का कानपुर में कांग्रेस को मजबूत आधार दिलाने में बड़ा योगदान रहा. (File Photo- ITG)
कानपुर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल का शुक्रवार को निधन हो गया. लंबे समय से बीमार चल रहे जायसवाल की तबीयत शुक्रवार को अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें कानपुर के कार्डियोलॉजी अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस सूचना के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में शोक की लहर दौड़ गई.

अस्पताल के कार्डियोलॉजी निदेशक डॉ. राकेश वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि श्रीप्रकाश जायसवाल को जब अस्पताल लाया गया, तब वे मृत अवस्था में थे. उन्हें बचाने की कोशिश का कोई मौका भी नहीं मिला.

बता दें कि श्रीप्रकाश जायसवाल तीन बार कानपुर से लोकसभा सांसद रहे और यूपी की राजनीति में कांग्रेस का बड़ा चेहरा माने जाते थे. वे यूपीए सरकार में गृह राज्य मंत्री और बाद में कोयला मंत्री भी रहे. शांत स्वभाव, मजबूत जनसंपर्क और बेदाग छवि के कारण वे सभी दलों में सम्मानित नेता माने जाते थे. कानपुर में कांग्रेस को मजबूत आधार दिलाने में उनका बड़ा योगदान रहा.

उनके निधन की खबर मिलते ही स्थानीय नेताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का उनके निवास पर जुटना शुरू हो गया. शहरभर में शोक की माहौल है. कई वरिष्ठ नेताओं ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है और उनके योगदान को याद किया है. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जायसवाल का जाना पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है.

