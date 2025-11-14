scorecardresearch
 

श्रावस्ती में पति ने पत्नी और तीन बच्चों को मौत के घाट उतारा, फिर फांसी लगाकर की खुदकुशी

श्रावस्ती के इकौना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक ही कमरे से पति पत्नी और तीन बच्चों के शव मिलने से सनसनी फैल गई. रोज अली उर्फ रफीक ने पहले परिवार की गला दबाकर हत्या की और फिर खुद को पंखे से लटकाकर जान दे दी. कमरे के अंदर से बंद होने और प्राथमिक जांच में पारिवारिक विवाद की बात सामने आई है.

पति ने पत्नी और बच्चों की हत्या के बाद की खुदकुशी (Photo: Screengrab)
श्रावस्ती जिले के इकौना थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया. कैलाशपुर मजरा मनिहार तारा गांव में एक घर के कमरे से पति पत्नी और तीन बच्चों के शव मिलने के बाद पुलिस और ग्रामीण दोनों हैरान रह गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल, फोरेंसिक टीम और अधिकारी मौके पर पहुंच गए और पूरे घर की जांच शुरू कर दी. सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

यह वारदात गुरुवार रात की बताई जा रही है. रोज अली उर्फ रफीक रात को रोज की तरह खाना खाकर पत्नी शहनाज और तीन बच्चों तबस्सुम, मोइन और गुलनाज के साथ कमरे में सोने गया था. सुबह जब काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो घर के परिजनों और आसपास के लोगों को शक हुआ. कई बार आवाज देने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई. आखिरकार ग्रामीणों ने दरवाजा तोड़ दिया. अंदर का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए.

कमरे में मिले पति-पत्नी और तीन बच्चों के शव 

कमरे में रोज अली का शव पंखे से लटका मिला जबकि उसकी पत्नी और तीनों बच्चे बेड पर मृत पड़े थे. कमरे में फैली खामोशी और बच्चों के शव देखकर मौजूद लोग सन्न रह गए. परिवार के सदस्यों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. जांच के दौरान यह साफ हुआ कि कमरा अंदर से बंद था और बाहर से किसी के आने का कोई निशान नहीं मिला.

पुलिस की शुरुआती जांच में यह सामने आया कि रोज अली ने पहले अपनी पत्नी और बच्चों की तकिया से मुंह दबाकर या गला घोटकर हत्या की. इसके बाद उसने खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. फोरेंसिक टीम ने कमरे की बारीकी से जांच की और शवों के पास मिले चिन्हों के आधार पर हत्या और आत्महत्या के बीच के समय के बारे में जानकारी जुटाई.

स्थानीय लोगों के मुताबिक कुछ दिन पहले पति पत्नी के बीच मायके जाने को लेकर विवाद हुआ था. हालांकि पुलिस का कहना है कि इस घटना के पीछे की वास्तविक वजह की जांच जारी है. एक बात सामने आई कि परिवार मुंबई में रहता था और रोज अली कुछ दिन पहले ही बहन की शादी के लिए रिश्ते देखने के बहाने घर आया था. लगभग बारह महीने बाद वह वापस गांव लौटा था. परिवार के सभी सदस्य मुंबई में काम और पढ़ाई को लेकर रहते थे.

तकिए से मुंब दबाकर हत्या फिर खुदकुशी 

मृतकों की पहचान रोज अली उर्फ रफीक, उसकी पत्नी शहनाज, बड़ी बेटी तबस्सुम और दो छोटे बच्चे मोइन और गुलनाज के रूप में हुई है. पूरे गांव में इस घटना को लेकर मातम का माहौल है. लोग यकीन नहीं कर पा रहे कि ऐसा शांत स्वभाव का व्यक्ति इतना बड़ा कदम उठा सकता है. ग्रामीणों का कहना है कि रफीक और शहनाज के बीच कभी कभी कहासुनी होती थी लेकिन इतनी गंभीर बात किसी को नहीं पता थी कि मामला जान लेने तक पहुंच जाएगा.

जिले के पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने भी मौके पर पहुंचकर घटना की जांच की. उन्होंने बताया कि कमरे के अंदर पांचों शव मिले और कमरा अंदर से बंद था. पुरुष का शव पंखे से लटका मिला जबकि पत्नी और बच्चे बेड पर मृत पाए गए. प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि पति ने पहले पत्नी और बच्चों की हत्या की और फिर आत्महत्या की.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

एसपी ने कहा कि मौत का कारण तकिए से मुंह दबाना या गला घोटना प्रतीत होता है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी. उन्होंने यह भी बताया कि कुछ दिन पहले दोनों के बीच मायके जाने को लेकर विवाद की जानकारी उन्हें मिली थी. फिलहाल पुलिस परिवार के रिश्तेदारों और पड़ोसियों के बयान भी दर्ज कर रही है ताकि घटना के पीछे छिपे कारणों को पूरी तरह समझा जा सके. गांव में पुलिस की टीम तैनात की गई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है.

यह घटना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं बल्कि समाज के लिए एक गंभीर संदेश भी है. तनाव, विवाद और मानसिक दबाव किस हद तक किसी को ले जा सकता है यह इस घटना से साफ होता है. गांव के लोग इस घटना से सदमे में हैं और हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया.

