Delhi Blast: धमाके में शामली के नौमान की मौत, दुकान का सामान लेने गया था दिल्ली, घायल चचेरे भाई की हालत नाजुक

देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार शाम हुए बम धमाके ने शामली जिले के झिंझाना कस्बे के एक परिवार को तबाह कर दिया है. कॉस्मेटिक दुकान के मालिक 22 वर्षीय नौमान की इस हादसे में मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका भाई अमन गंभीर रूप से घायल है. घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. परिवार ने दोषियों को कड़ी सजा देने और सरकारी मदद की गुहार लगाई है.

सामान लेने गए थे और मौत ने घेर लिया

शामली के झिंझाना कस्बे के रहने वाले नौमान (22) अपनी कॉस्मेटिक की दुकान के लिए सामान खरीदने सोमवार शाम दिल्ली गए थे. उनके साथ उनका भाई अमन (चाचा का लड़का) भी था.

नौमान के मौसा दिलशाद अंसारी और पूर्व अध्यक्ष नौशाद ने बताया कि कुछ सामान गाड़ी में रह गया था, जिसे लेने के लिए दोनों वापस आए थे. जैसे ही वे सड़क पार कर रहे थे या गाड़ी में बैठने वाले थे, तभी जोरदार धमाका हुआ और दोनों इसकी चपेट में आ गए.

परिवार ने मांगी कड़ी सजा और सरकारी मदद

धमाके की चपेट में आने से नौमान की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, गंभीर रूप से घायल अमन को दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है.

इस दुखद घटना से नौमान और अमन के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. परिजनों ने सरकार से गुहार लगाई है कि जिसने भी यह बम धमाका किया है, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले और उनके परिवार की हर संभव आर्थिक मदद की जाए.

दिल्ली में पसरा मातम, झिंझाना में कोहराम

नौमान की मौत और अमन के घायल होने की खबर जैसे ही शामली जिले के झिंझाना पहुंची, कस्बे में मातम पसर गया. नौमान की मौत की खबर सुनते ही परिवार के लोगों में चीख-पुकार मच गई. नौमान की काली शर्ट पहने और अमन की पीली शर्ट पहने फोटो सामने आई है, जो इस दर्दनाक हादसे की गवाही दे रही है. नौमान की आकस्मिक मौत से परिवार और कस्बे के लोग स्तब्ध हैं.

