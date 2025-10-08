'बच्चों की मौत का दुख, पति की खुदकुशी पर कोई पछतावा नहीं...', गिरफ्तारी के बाद बोली प्रेमी के साथ भागने वाली महिला

शामली जिले के कैराना में एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया. मजदूर सलमान ने पत्नी की बेवफाई से आहत होकर अपने चार बच्चों के साथ यमुना नदी में छलांग लगाकर जान दे दी थी. अब पुलिस ने उसकी पत्नी खुशनुमा और उसके प्रेमी साबिर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

38 वर्षीय सलमान मूल रूप से बिहार का रहने वाला था और कई वर्षों से शामली में रहकर मजदूरी करता था. उसकी पत्नी खुशनुमा पिछले सात महीनों में पांच बार अपने प्रेमी साबिर के साथ घर छोड़कर भाग चुकी थी. हर बार सलमान ने समझौता कर उसे घर वापस लाया, लेकिन इस बार वह टूट गया.

प्रेमी के साथ गिरफ्तार शादीशुदा महिला

घटना वाले दिन यानी 3 अक्टूबर को सलमान ने अपनी बहन को एक वीडियो मैसेज भेजा, जिसमें उसने कहा हमारी मौत के लिए जिम्मेदार कौन है बेटा? तेरी अम्मी और उसका प्रेमी है. इसके बाद वह चारों बच्चों के साथ नदी में कूद गया. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया.

5 अक्टूबर को सलमान और उसकी बड़ी बेटी महक के शव बरामद हुए. बाकी तीन बच्चों की तलाश अभी जारी है. पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि खुशनुमा और साबिर के बीच अवैध संबंध थे, जिसके चलते सलमान मानसिक तनाव में था.

कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा

कैराना पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. पूछताछ में खुशनुमा ने बच्चों की मौत पर दुख जताया, लेकिन सलमान की मौत पर कोई पछतावा नहीं दिखाया. साबिर ने भी पहले संबंधों से इनकार किया, लेकिन सबूतों के सामने स्वीकार करना पड़ा.



