scorecardresearch
 

Feedback

शामली: आतंकी आजाद सैफी के पिता बोले– बेटा दोषी है तो सरकार दे फांसी, निर्दोष है तो करे बरी

गुजरात एटीएस द्वारा अहमदाबाद में पकड़े गए तीन आतंकियों में एक शामली जिले के झिंझाना कस्बे का मूल निवासी आजाद भी शामिल है. उसके परिवार ने कहा कि अगर आजाद दोषी है तो सरकार उसे फांसी दे, लेकिन अगर निर्दोष है तो बाइज्जत रिहा किया जाए. पुलिस और खुफिया एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हैं.

Advertisement
X
गुजरात एटीएस ने आजाद सैफी को गिरफ्तार किया (Photo: ITG)
गुजरात एटीएस ने आजाद सैफी को गिरफ्तार किया (Photo: ITG)

गुजरात के अहमदाबाद में एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए गए तीन आतंकियों में से एक की पहचान शामली जिले के कस्बा झिंझाना निवासी आजाद के रूप में हुई है. यह खबर सामने आते ही स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियां जांच में जुट गई हैं.

सूत्रों के अनुसार, गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते ने रविवार को तीन आतंकियों को हथियार सप्लाई करते समय गिरफ्तार किया था. इनमें से एक आजाद सैफी है, जो झिंझाना के मोहल्ला शेखा मैदान का रहने वाला बताया जा रहा है.

हथियार सप्लाई करते समय गिरफ्तार

सम्बंधित ख़बरें

Faridabad: 350 kg of explosives recovered from the doctors house.
350 किलो विस्फोटक संग डॉक्टर गिरफ्तार, तेजस्वी का सरकार पर वार, देखें बड़ी खबरें 
There was a complete supply for making IEDs, a whole stockpile.
दिल्ली के पास आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, IED बनाने वाला डॉक्टर गिरफ्तार 
The doctor was creating a poison 6,000 times more lethal than cyanide!
गुजरात ATS ने बड़े आतंकी मॉड्यूल का किया भंडाफोड़, ISIS के 3 आतंकी गिरफ्तार  
Rohini police arrested Bunty for the murder of Delhi Jal Board official Suresh Kumar Rathi on October 31, 2025.
माता-पिता से झगड़े का बदला, दो साल के मासूम की हत्या, पप्पू उर्फ पागल गिरफ्तार  
The doctor was creating a poison 6,000 times more lethal than cyanide!
गुजरात ATS ने बड़े आतंकी मॉड्यूल का किया भंडाफोड़, ISIS के 3 आतंकी गिरफ्तार  

आरोपी आजाद सैफी के भाई शहजाद ने बताया कि उसका भाई मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना के एक मदरसे में पढ़ता था. कुछ दिन पहले ही वह वहां गया था और अपनी भतीजी को घर लाने की बात कही थी. शहजाद ने बताया कि दोपहर में गुजरात एटीएस का फोन आया कि तुम्हारा भाई गिरफ्तार हुआ है, लेकिन अब तक उनकी कोई बात नहीं हो पाई.

शहजाद का कहना है कि अगर उसका भाई देशविरोधी गतिविधियों में शामिल है तो सरकार उसे सजा दे, लेकिन अगर निर्दोष है तो उसे बाइज्जत रिहा किया जाए. पिता सुलेमान ने भी यही बात दोहराई.

Advertisement

आजाद मदरसे में बच्चों को पढ़ाता था

वहीं, पड़ोसी और सामाजिक कार्यकर्ता मौलाना इरशाद ने बताया कि आजाद पहले मदरसे में बच्चों को पढ़ाता था और बाद में दुकान खोलने की योजना बना रहा था. उन्होंने कहा कि अगर उसने देश के खिलाफ कुछ किया है तो उसे सजा मिले, लेकिन जांच निष्पक्ष होनी चाहिए.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Bihar Election 2025
    Alinagar MLA
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement