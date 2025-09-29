scorecardresearch
 

शॉमली में ऑनर किलिंग: प्रेमी से फोन पर बात कर रही थी लड़की, पिता और भाई ने गोली मारकर कर दी हत्या

शामली में एक ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है. यहां एक 17 वर्षीय लड़की की उसके नाबालिग भाई और पिता ने गोली मारकर हत्या कर दी. लड़की का मोहल्ले के ही एक लड़के से अफेयर था. जिसका परिजन विरोध करते थे.

पिता और भाई ने की 17 वर्षीय लड़की की हत्या. (Photo: Representational )
पिता और भाई ने की 17 वर्षीय लड़की की हत्या. (Photo: Representational )

उत्तर प्रदेश के शामली ज़िले में एक 17 वर्षीय लड़की की उसके पिता और नाबालिग भाई ने गोली मारकर हत्या कर दी. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

छत पर मारी गोली

पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह ने बताया कि यह घटना रविवार शाम कांधला थाना क्षेत्र के अंबेहटा गांव में हुई. सिंह ने बताया कि 12वीं कक्षा की छात्रा मुस्कान को उसके पिता जुल्फाम और 15 वर्षीय भाई घर की ऊपरी मंजिल पर ले गए. जहां उसे पिस्तौल से गोली मार दी गई.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में डबल मर्डर, शख्स ने पत्नी और बेटे को मारी गोली, दोनों अपस्ताल में भर्ती

एसपी ने बताया कि जुल्फाम और उसके नाबालिग बेटे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अपराध में इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद कर लिया गया है.

प्रेम-प्रसंग के चलते की गई हत्या

सिंह ने कहा कि आरोपी पिता ने परिवार की बदनामी के लिए अपनी बेटी की हत्या करने की बात कबूल कर ली है. स्थानीय लोगों के अनुसार मुस्कान का इलाके के ही एक लड़के के साथ प्रेम संबंध था, जिसका परिवार वाले विरोध करते थे.

रविवार शाम को उसके पिता ने उसे फोन पर बात करते हुए पकड़ लिया, जिसके बाद यह जानलेवा हादसा हुआ. एसपी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले में आगे की जांच जारी है.

