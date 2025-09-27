scorecardresearch
 

दिल्ली में डबल मर्डर, शख्स ने पत्नी और बेटे को मारी गोली, दोनों अपस्ताल में भर्ती

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दयालपुर थाना क्षेत्र के मूंगा नगर में शनिवार को अब्दुल नामक शख्स ने अपनी पत्नी और 17 वर्षीय बेटे को गोली मार दी. दोनों गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं. आरोपी जहांगीरपुरी का रहने वाला है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

पत्नी की उम्र 40 साल और बेटे की उम्र 17 साल है. (Photo: Screengrab)
उत्तर-पूर्वी दिल्ली के थाना दयालपुर के मूंगा नगर में शनिवार को सनसनीखेज वारदात सामने आई. यहां अब्दुल नाम के व्यक्ति ने अपनी 40 वर्षीय पत्नी और 17 वर्षीय बेटे को गोली मार दी. घायल मां-बेटे को गंभीर हालत में जग प्रवेश चंद अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

जानकारी के अनुसार, आरोपी अब्दुल मूल रूप से जहांगीरपुरी इलाके का रहने वाला है. घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल गोलीकांड के पीछे की वजह साफ नहीं हो पाई है. पुलिस का कहना है कि पीड़ितों के बयान और सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. आज दोपहर लगभग 1:43 बजे, थाना दयालपुर में गोलीबारी की घटना की सूचना मिली. मूंगा नगर स्थित घटनास्थल पर पहुंचने पर पता चला कि घायल महिला और उसके बेटे को पहले ही जेपीसी अस्पताल ले जाया जा चुका है.

माता-पिता के साथ रहती थी पत्नी
सत्यापन के दौरान, पता चला कि पीड़िता, 40 वर्षीय महिला, जहांगीरपुरी निवासी अपने पति के साथ वैवाहिक विवाद में थी. वह पिछले 2-3 महीनों से अपने माता-पिता के साथ रह रही थी. आज उसका पति उससे मिलने आया, इसी दौरान बहस हुई और उसने अपनी पत्नी और बेटे पर गोली चला दी.

फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य एकत्र किए. थाना दयालपुर में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और फरार आरोपियों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए टीमें तैनात की गई हैं.

मंगोलपुरी में भी मर्डर
आज ही दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां 15 वर्षीय कक्षा 10 के छात्र व्योम की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले व्योम और आरोपी युवकों के बीच झगड़ा हुआ था. शुक्रवार सुबह व्योम ने आरोपियों की पिटाई की थी. इसके बाद दोपहर में आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया.

गवाहों के अनुसार, व्योम को घूंसे और लातों से बुरी तरह पीटा गया. शुरुआती जांच में शरीर पर कोई गहरी चोट के निशान नहीं मिले, लेकिन गंभीर हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद भी उसकी हालत बिगड़ती चली गई और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. फिलहाल पुलिस ने परिवार और स्कूल प्रशासन से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

