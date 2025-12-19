scorecardresearch
 
तिगुना रिटर्न का झांसा, करोड़ों का घोटाला... शाहजहांपुर पुलिस ने 6 ठगों को दबोचा

शाहजहांपुर पुलिस ने ऑनलाइन स्टॉक मार्केट निवेशकों को करोड़ों रुपये का झांसा देने वाले छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने तिगुना रिटर्न का लालच देकर QR कोड के माध्यम से पैसे ऐंठे और नकली वेबसाइट पर मुनाफा दिखाया. आरोपियों का नेटवर्क दिल्ली, गुजरात, बिहार समेत कई राज्यों तक फैला था. आरोपियों से लैपटॉप, मोबाइल और अन्य उपकरण भी जब्त किए गए.

ऑनलाइन स्कैम का पर्दाफाश!(Photo: Representational)
ऑनलाइन स्कैम का पर्दाफाश!(Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर पुलिस ने शुक्रवार को छह लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर ऑनलाइन स्टॉक मार्केट निवेशकों को करोड़ों रुपये का झांसा देने का आरोप है. आरोपियों ने निवेशकों को उनके निवेश पर तिगुना रिटर्न का वादा करके फंसा लिया और QR कोड के माध्यम से पैसे ऐंठे. इसके लिए उन्होंने नकली वेबसाइट दिखाई, जिसमें निवेशकों को मुनाफा दिखाया गया.

पुलिस ने आरोपियों की पहचान ट्विंकल गुप्ता, प्रज्वल सक्सेना, निहाल सक्सेना, दिव्यांशु, सिद्धांत मिश्रा और रोहित राठौर के रूप में की है. सभी शाहजहांपुर जिले के निवासी हैं. पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि यह स्कैम तब सामने आया जब साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत मिली कि एक मोबाइल नंबर से लगातार धोखाधड़ी के कॉल आ रहे हैं.

धोखाधड़ी की प्रक्रिया और नेटवर्क

पुलिस के अनुसार, इस गैंग ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तिगुना रिटर्न का लालच दिया और उन्हें लिंक भेजा. इसके बाद QR कोड के जरिए पैसे ले लिए गए. जांच में पता चला कि यह नेटवर्क दिल्ली, गुजरात, बिहार और अन्य राज्यों तक फैला हुआ था. आरोपियों ने निवेशकों से अतिरिक्त पैसे अन्य लोगों से जुटाने को कहा और फिर राशि को विभिन्न खातों में ट्रांसफर कर दी.

Advertisement

साक्ष्य और जब्ती

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल फोन, सिम कार्ड, प्रिंटर और अन्य उपकरण जब्त किए हैं, जिनका इस्तेमाल इस धोखाधड़ी में किया गया था. अधिकारियों ने बताया कि अन्य राज्यों में भी आरोपियों के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज हैं. गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ अब आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और जांच जारी है.

