UP: झोपड़ी में लगी आग, घर के अंदर सो रहे 60 वर्षीय बुजुर्ग की जलकर मौत

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक झोपड़ी में आग लग गई. जिससे घर के अंदर सो रहे एक 60 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई. हालांकि आग कैसे लगी, इसके कारणों का पता नहीं चल पाया है.

घर में आग लगने से जिंदा जला बुजुर्ग. (Photo: Representational )
शाहजहांपुर पुलिस ने शनिवार को बताया कि यहां एक 60 साल के आदमी की झोपड़ी में आग लगने से मौत हो गई. जिसमें वह सो रहा था. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. यह घटना कांट इलाके के अलियापुर गांव में हुई, जब रामपाल श्रीवास्तव, जो लंबे समय से बीमार थे, शुक्रवार रात खाना खाने के बाद अपने घर के बाहर बनी झोपड़ी में सो रहे थे.

यह भी पढ़ें: नोएडा : चलती कार में आग लगी देखकर सहम गए लोग, ब्रेजा हुई जलकर खाक

पुलिस अधीक्षक (SP) राजेश द्विवेदी ने बताया कि रात में किसी समय झोपड़ी में आग लग गई. परिवार के सदस्यों के हवाले से उन्होंने कहा कि वे मुख्य घर के अंदर थे और शोर सुनकर बाहर आए, लेकिन आग बहुत तेजी से फैल चुकी थी.

यह भी पढ़ें: तीन मंजिला मकान में चल रही अवैध केमिकल यूनिट में आग लगी, एक शख्स जिंदा जला

आग लगने के कारणों का जांच कर रही है पुलिस

अधिकारी ने आगे कहा कि आग बुझाने की सभी कोशिशें नाकाम रहीं और श्रीवास्तव झोपड़ी के अंदर जिंदा जल गए. पुलिस ने जली हुई बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. SP ने कहा कि आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस जांच कर रही है और मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.

---- समाप्त ----
