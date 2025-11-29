UP: झोपड़ी में लगी आग, घर के अंदर सो रहे 60 वर्षीय बुजुर्ग की जलकर मौत

शाहजहांपुर पुलिस ने शनिवार को बताया कि यहां एक 60 साल के आदमी की झोपड़ी में आग लगने से मौत हो गई. जिसमें वह सो रहा था. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. यह घटना कांट इलाके के अलियापुर गांव में हुई, जब रामपाल श्रीवास्तव, जो लंबे समय से बीमार थे, शुक्रवार रात खाना खाने के बाद अपने घर के बाहर बनी झोपड़ी में सो रहे थे.

पुलिस अधीक्षक (SP) राजेश द्विवेदी ने बताया कि रात में किसी समय झोपड़ी में आग लग गई. परिवार के सदस्यों के हवाले से उन्होंने कहा कि वे मुख्य घर के अंदर थे और शोर सुनकर बाहर आए, लेकिन आग बहुत तेजी से फैल चुकी थी.

आग लगने के कारणों का जांच कर रही है पुलिस

अधिकारी ने आगे कहा कि आग बुझाने की सभी कोशिशें नाकाम रहीं और श्रीवास्तव झोपड़ी के अंदर जिंदा जल गए. पुलिस ने जली हुई बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. SP ने कहा कि आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस जांच कर रही है और मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.

